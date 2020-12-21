В ожидании дебюта. Барнаульский футболист попал в сборную России, но не вышел на поле

В сентябре 2020 года барнаульского футболиста – защитника Александра Жирова – уже во второй раз внесли в расширенный список сборной России. Но спортсмен все еще ждет шанса выйти на поле.

Впервые Жирова включили в список сборной в 2015 году, когда Александр выступал за "Анжи". Итальянскому специалисту Фабио Капелло приглянулись качества молодого защитника. Но на поле в матчах против Черногории в отборе на Евро-2016 и в товарищеском поединке с Казахстаном Жиров так и не появился.

С тех пор в карьере Александра многое изменилось: он успел сменить три клуба в России, а затем и вовсе перебраться в Германию – в состав скромного представителя второй Бундеслиги "Зандхаузена". Спустя пять лет Жирова снова заметили в сборной России, вызвав на матчи команды в ноябре 2020-го. Как свидетельствует экспертная оценка, это решение тренерского штаба под руководством Станислава Черчесова вызвало наибольшее количество вопросов к наставнику.

Мало того, что Жиров уже не молод для потенциального дебютанта – в январе 2021-го ему исполнится 30 лет, – так еще и команда, за которую он выступает, явно не выглядит эталоном надежной обороны. "Зандхаузен" сражается за выживание даже во втором по силе дивизионе немецкого чемпионата, а по пропущенным голам находится в пятерке худших команд своей лиги. Тем не менее Черчесов решил позвать Жирова, пусть и не дал ему шансов сыграть в официальном матче за главную команду страны.

Главный вопрос теперь – насколько сильна вера тренера российской сборной в Жирова и будет ли этот игрок вновь привлекаться под знамена сборной России? Ответ мы узнаем уже только в следующем году, на который запланирован чемпионат Европы. Найти результаты можно будет на многих информационных ресурсах, а качественные аналитические материалы, прогнозы и другие подробности – на сайте "Бетонмобайл.ru", где оперативно и максимально точно освещаются наиболее заметные события в мире спорта.

Вероятность, что имя Александра Жирова еще не раз появится на ресурсе, исключать нельзя. Особенно на фоне последних результатов сборной России в товарищеских матчах и в поединках Лиги Наций осенью уходящего года. Такие поражения, как 0:5 от Сербии в Белграде, вызывают вопросы к игре обороны подопечных Черчесова. Кто знает, может быть, воспитанник футбольной школы Барнаула станет неожиданным ответом на эти вопросы.