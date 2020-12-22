Звонарь Кремля развенчал миф о наступлении Нового года после боя курантов

Новый год наступает с первыми раскатами колокольного звона кремлевских курантов и ждать окончания 12 ударов не стоит. По словам звонаря Московского Кремля и храма Христа Спасителя Константина Мишуровского, большинство жителей страны заблуждаются.

"Не знаю, откуда это появилось, никто этого не утверждал. Это заблуждение. Конечно, психологически мы ждем, что наступление большого часа – это удар большого колокола", – цитирует его РИА Новости.

По его словам, Новый год наступает с первым ударом самого малого колокола, и дожидаться боя курантов не обязательно. "Самый первый звук пошел, значит 00:00", – рассказал Мишуровский.