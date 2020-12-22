Роскомнадзор признает соцсетями сайты с посещаемостью 500 тысяч человек в день

Роскомнадзор планирует признавать интернет-ресурсы соцсетями и вести их реестр, если они соответствуют нескольким критериям. Соответствующая поправка в закон внесена на рассмотрение в Госдуму, пишут "Известия".

Авторами поправки являются депутаты-единороссы Сергей Боярский и Андрей Альшевских. Согласно документу, Роскомнадзор включит сайт в реестр, если он "предназначен и (или) используется его пользователями для предоставления и (или) распространения посредством созданных ими персональных страниц информации" на русском языке и государственных языках российских республик, а в сутки его посещают более 500 тысяч человек.

В течение трех суток после получения уведомления провайдер хостинга будет обязан предоставить данные, которые позволяют идентифицировать владельца ресурса.