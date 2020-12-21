Сотню осужденных направили на очистку улиц Барнаула от снега

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю
Ликвидировать последствия снегопадов в Барнауле помогают осужденные, сообщили amic.ru в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю.
На очистку городских улиц от снега и наледи выводят людей, которым за их проступки суд назначил обязательные работы. Такой вид наказания предусмотрен за преступления, которые не представляют серьезной опасности для общества. Труд не оплачивается.
"Сейчас к уборке снега в Барнауле привлечено около 100 осужденных, – уточнили в ведомстве. – Их рабочий день длится с 8:00 утра до 12:00 дня без перерыва".
В список подлежащих уборке осужденными территорий вошли труднодоступные для снегоуборочной техники участки и социально значимые объекты. Контролируют рабочий процесс сотрудники уголовно-исполнительной инспекции.
Комментарии
То есть когда рапортовали, что к зиме город готов...это снова была ложь?
А теперь вполне нормально, что на улицы города выпустили уголовников, дали в руки им холодное оружие в виде топора на конце палки... и это норм.
Контролируют процесс сотрудники........то есть стоит уголовник и долбит...а рядом мент стоит наблюдает? В общем то выигрыш не большой...платить зарплату менту, который следит за зэком? Так может исключить лишние звенья, а просто нанять дворников? Ну или ментам дать в руки инструмент - чтоб полезным делом занимались.
гастарбайтеры сбежали от похудевшего втрое рубля, вот и приходится зекам потеть, да еще и маски им напялили для фотосессии. ржака!
всегда осужденные работали
лучше когда жрут и спят?
дубак все равно зп получает , хоть на улице хоть в учреждении
Мясокомбинат на сегодня нарядов не прислал....))
Мясокомбинат на сегодня нарядов не прислал.))
21.12.2020 15:55
krash
Просто ужас, какую чушь ты несешь. Какие уголовники? Текст перечитай. Они мож чиновника какого послали на три буквы или нассали в подъезде. Вот и получили обязательные работы. Т.е. их нужно чем-то нагрузить, почему бы не убирать снег? За тобой следить не будут - ты тож в носу ковырять начнешь. В носу ковыряешь, а срок идет.
21.12.2020 15:55
krash
выпустили уголовников
почему сразу уголовников - КоАП тоже предусматривает наказание в виде обязательных работ...
21.12.2020 16:19
- гость -
Какие уголовники?
уголовники - осужденные по УК
административники - наказанные по КоАП
не наказанные а привлеченные к административной ответственности
краш балбес
21.12.2020 16:19
- гость -
За посыл чиновника на три буквы, их не наказывать, а награждать надо!
ментам дать в руки инструмент - чтоб полезным делом занимались.
Заодно физ.подготовка, пузо жирное сбросить, особенно начальничкам.
Просто ужас, какую чушь ты несешь. Какие уголовники?
А ментовской генерал Новиков там работает?
21.12.2020 16:19
- гость -
Зачем ему текст читать, ему надо быстрее чушь написать)))