Сотню осужденных направили на очистку улиц Барнаула от снега

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Ликвидировать последствия снегопадов в Барнауле помогают осужденные, сообщили amic.ru в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю.

На очистку городских улиц от снега и наледи выводят людей, которым за их проступки суд назначил обязательные работы. Такой вид наказания предусмотрен за преступления, которые не представляют серьезной опасности для общества. Труд не оплачивается.

"Сейчас к уборке снега в Барнауле привлечено около 100 осужденных, – уточнили в ведомстве. – Их рабочий день длится с 8:00 утра до 12:00 дня без перерыва".

В список подлежащих уборке осужденными территорий вошли труднодоступные для снегоуборочной техники участки и социально значимые объекты. Контролируют рабочий процесс сотрудники уголовно-исполнительной инспекции.