Новый рекорд по суточной заболеваемости COVID-19 установили в России

За минувшие сутки в России зарегистрировали новый рекорд по приросту заболевших коронавирусом – 29 350 человек. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число случаев инфицирования достигло 2 877 727.

Лидерство по суточной заболеваемости занимает Москва (+7797), второе место – Санкт-Петербург (+3752), третье – Московская область (+1523). Алтайский край с 217 новыми случаями инфекции находится на 32-й строчке рейтинга.

Из больниц выписали еще 19 705 россиян, общее число выздоровевших достигло 2 295 362.

С подтвержденным коронавирусом скончалось еще 493 пациента, общее число летальных исходов достигло 51 351.