В Кремле оценили возможность закрытия авиасообщения с Великобританией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о временном прекращении авиасообщения с Великобританией должен принимать правительственный штаб, однако Кремль внимательно отслеживает информацию о мутировавшем варианте коронавируса.

"Безусловно, мы с самым большим вниманием наблюдаем, отслеживаем информацию, которая поступает от ученых из Великобритании по этой теме", – цитирует Пескова ТАСС.

При этом представитель президента не стал отвечать на вопрос, обсуждается ли возможность закрытия авиасообщения со страной.

Напомним, что в середине декабря ученые выявили в Великобритании новый штамм коронавируса, который распространяется гораздо быстрее прежнего. На данный момент около 20 государств прекратили авиасообщение с королевством.