Полпред СФО попросит Росавиацию субсидировать регулярные рейсы в Белокуриху

Полпред президента в СФО Сергей Меняйло планирует обратиться в Росавиацию для субсидирования рейсов из города-курорта Белокурихи. Об этом он рассказал во время заседания с губернаторами округа.

"Сформулируйте этот вопрос, мы его пообсуждаем, пригласим Росавиацию, – сказал Меняйло, обращаясь к главе региона Виктору Томенко. – Я так понимаю, что эти рейсы востребованы, и мы должны перейти к регулярным".

Во время заседания глава Алтайского края Виктор Томенко рассказал, что на 2020 год в бюджете края было предусмотрено 10 млн рублей на софинансирование рейсов внутри СФО в Белокуриху из Горно-Алтайска, Новосибирска, Томска, Новокузнецка, но они не попали в список субсидируемых Росавиацией, пишет ТАСС.

Ранее amic.ru сообщало том, что с начала проведения эксперимента по взиманию курортного сбора (1 мая 2018 года) в Белокурихе собрано 84 миллиона рублей. Более половины из этих денег уже направлено на благоустройство города.