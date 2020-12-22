До -20. О погоде в Алтайском крае 22 декабря

22 декабря в некоторых районах Алтайского края похолодает. Местами температура воздуха может опуститься до -20 градусов.
В крае температура воздуха составит -9...-14 градусов, местами -15...-20 градусов. Снег, местами метель. На дорогах сильная гололедица, снежные заносы.
Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду, с порывами 13-18 метров в секунду.
В Барнауле термометры покажут -12...-14 градусов. Снег. На дорогах местами сильная гололедица.
Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.
В ночь с 22 на 23 декабря в некоторых районах температура воздуха опустится до -23°С. Снег, местами метели. На дорогах сильная гололедица, снежные заносы.
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