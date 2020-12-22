Инфекционист рассказал, каким станет коронавирус через пять лет

Инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что через пять-семь лет коронавирус станет более заразным, но будет вызывать меньше осложнений. Слова эксперта приводит РИА Новости.

"Постоянно вирусы все мутируют, и коронавирус не исключение. Но у него эти мутации не такие выраженные, не такие значительные в плане изменения его генома. Но они меняют свойства вируса. Вирусу нужно в любом случае выжить во внешней среде, не убивая своего хозяина. Это в первую очередь. То есть со временем, через пять-семь лет, коронавирусная инфекция видоизменится в любом случае. Она будет больше передаваться, будет более контагиозной, но при этом меньше будет вызывать осложнений", – сказал он.

Он добавил, что сейчас подобное наблюдается в Великобритании, где зафиксировали новый штамм вируса, который на 70% контактнее. Однако информации о том, что он протекает тяжелее, пока нет, констатировал инфекционист.

Как уже писал amic.ru, ранее в Великобритании ученые выявили новый штамм коронавируса, который распространяется быстрее прежнего. На данный момент около 20 государств прекратили авиасообщение с королевством.