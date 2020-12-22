ГИБДД Алтайского края предупреждает водителей об опасности

В связи с ухудшением погодных условий сотрудники ГИБДД Алтайского края призывают водителей быть осторожными на дорогах, строго соблюдая ПДД.

В частности, синоптики прогнозируют снежные заносы, сильную гололедицу и усиление ветра временами до 18-20 м/с.

Непогода увеличивает риск ДТП. Особенно внимательными следует быть при выборе скоростного режима, дистанции до впереди идущего автомобиля и маневрировании.

"Водителям большегрузного транспорта, находящегося в пути, необходимо до улучшения погодных условий остановиться в местах придорожного сервиса в целях исключения помех для техники, выполняющей дорожные работы", – рекомендовали в ведомстве.

Пешеходам настоятельно рекомендуют подобрать одежду со световозвращающими элементами и не переходить проезжую часть, не убедившись в безопасности такого действия.