Военные несколько раз перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае

Участки Чуйского тракта в Косихинском районе во вторник и среду будут перекрывать для планового проезда военных колонн, сообщили amic.ru в ГИБДД Алтайского края.

Так, 22 декабря движение по федеральной автодороге до 12:20 ограничили на участке между н.п. Полковниково и Контошино.

Следующее ограничение будет действовать на протяжении трех часов (с 22:00 до 01:00). Оно распространится на участок с 257-го по 267-й километр Чуйского тракта и выезд из села Контошино. Автомобилистам рекомендуют своевременно скорректировать график и маршрут движения.

Затем трассу перекроют с позднего вечера 23 декабря до ночи 24 декабря. Участки с 257-го по 267-й километр трассы Р-256 и выезд с Контошино будут закрыты для гражданского транспорта с 22:20 до 01:20.