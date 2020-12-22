Первые фотографии сближения Юпитера и Сатурна появились в Сети

Уникальное астрономическое событие наблюдали жители Земли 21 декабря. Планеты Юпитер и Сатурн впервые с 1226 года подошли на минимальное расстояние, небесные тела находились настолько близко, что казались одной яркой звездой. Наблюдать это явление можно было невооруженным глазом в юго-восточной части неба. Через бинокль можно было увидеть яркие планеты-гиганты, а также самые крупные спутники Юпитера – Ио, Каллисто, Ганимед и Европа. Через телескоп можно также было увидеть спутники планет и кольца Сатурна.

В Барнауле, к сожалению, в этот день было облачно, и посмотреть на редкое событие горожане не смогли. Собрали фотографии, кому повезло больше.