Apple планирует произвести собственный автомобиль к 2024 году

Американская компания Apple планирует к 2024 году наладить выпуск пассажирских самоуправляемых автомобилей, которые будут оборудованы дешевыми и энергоемкими аккумуляторами. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что купертиновцы начали разрабатывать авто еще в 2014 году в рамках проекта Project Titan. По данным инсайдеров, основной инновацией должна стать большая одноэлементная батарея, которая будет дешевле в производстве и более энергоемкой по сравнению с нынешними аккумуляторами с несколькими ячейками питания.

При этом не уточняется, идет ли речь об электромобиле или машине с двигателем внутреннего сгорания. Официально о своих планах Apple пока что не заявляла.

Напомним, что в начале декабря Apple представила полноразмерные наушники AirPods Max за 63 тысячи рублей. Устройство получило минималистичный дизайн, чип H1, функцию пространственного звука и колесико Digital Crown.