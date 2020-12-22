В Барнауле провели рейды по водоемам в рамках акции "Безопасный лед"

В Алтайском крае продолжается акция "Безопасный лед", направленная на профилактику происшествий на водных объектах. До 27 декабря сотрудники управления по делам ГО ЧС в рамках второго этапа акции проводят запланированные рейды.

Как сообщает пресс-служба мэрии Барнаула, проверки уже провели на Оби и озере Лебяжье. Под особый контроль попали места зимней рыбалки и прибрежные территории – там установили знаки, запрещающие выход и выезд на лед. Во время рейдов с участием полицейских и инспекторов ГИМС с барнаульцами проводят профилактические беседы и вручают им памятки о мерах безопасности.

"Вместе с рыбаками и детьми особую тревогу вызывает езда на снегоходах по льду водоемов. Сейчас идет активная фаза процесса ледообразования. В местах, где есть быстрое течение, могут быть промоины, замаскированные снежными надувами, что создает опасность провала под лед", – подчеркивают в управлении ГО ЧС по Барнаулу.

Сотрудники управления призвали родителей провести беседы с несовершеннолетними детьми об опасности нахождения на водоемах в этот период.