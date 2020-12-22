Французская комедия. Соцсети взорвались шутками о звонке Навального своему отравителю

Алексей Навальный 21 декабря рассказал, как позвонил Константину Кудрявцеву – одному из героев расследования о причастности ФСБ к отравлению политика. Навальный представился помощником секретаря Совета Безопасности и бывшего директора ФСБ Патрушева и сказал, что ему нужно узнать подробности "для отчета". За 45 минут разговора якобы Кудрявцев косвенно подтвердил участие других фигурантов и поделился некоторыми деталями, в частности подробностями о нижнем белье оппозиционера. Навальный спросил у собеседника, где был яд, тот ответил, что он мог быть на внутренней части трусов – на "гульфике". В целом вся ситуация и наивность предполагаемых российских спецслужб вызвала шквал шуток и комментариев в Сети.

Навальный: Алло, нет времени объяснять, кинь 1000 на номер

Кудрявцев: Ну...ок, секунду — Bob Farber (@Bobchensk) December 21, 2020

история с отравлением Навального — не голливудский фильм, а французская комедия. такая знаете, про неудачников. отравителей могли бы сыграть Луи де Фюнес и Пьер Ришар. ну типа побежали травить, потеряли ботинок, впечатались в столб — цветочек (@svetachalova) December 21, 2020

- Господин Кудрявцев?

- Да

- Служба безопасности Сбербанка, зафиксировали активность по вашему счету, вы оформляли кредит?

- Нет

- Сейчас вам смс придет на отмену операции, надо продиктовать.

- 3427

- Спасибо

- Не за что! Скорее вам спасибо, что следите вот так за безопасностью — Сергей Д (@sd0107) December 21, 2020

То есть этот мужик все полчаса похмельно оправдывается перед Алексей Анатольевичем, за то что его не убил? А в конце А.Н. ему говорит, что он выиграл в лотерею? (Не отвечайте, сам хочу досмотреть, но пока собственные крики мешают). — Roman Volobuev (@romanvolobuev) December 21, 2020

Тот день, когда Мишкин и Чепига смогли снова почувствовать себя настоящими профессионалами и мастерами конспирации. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) December 21, 2020

Навальный звонит своим убийцам pic.twitter.com/KCgLhjkKrS — Илья Р (@akselenc) December 21, 2020

Алексей Навальный и заколдованные трусы — SHEIDLIN (@sheidlina) December 21, 2020

Всё, народ, с этого дня хожу без трусов — В поисках утраченного времени (@michaelnacke) December 21, 2020

оцените свою экстравертность по десятибалльной шкале, где 1 — это "я боюсь звонить по телефону", а 10 — это навальный — mkuvsh (@mkuvsh) December 21, 2020

я считаю, что Навальный провалил весь звонок тем, что не задал фсбшнику вопрос-отсылку: "Слышал, этот навальный оказался крепким орешком, да?" — Женя Кузьмин (@zhenya_indigo) December 21, 2020

Навальный спокойно позвонил своему убийце, когда я не могу без паники даже к врачу по телефону записаться — рол (@gn0mn) December 21, 2020

получается работники фсб стирали трусы навального — boi oh boi (@antipillz) December 21, 2020

Даже угадывать нечего — пропаганда Кремля будет во весь голос орать, что этот чел из видео — просто подставной актер Навального. Либо тактика Путина: "Вы думаете наши ФСБшники настолько тупые? Да он сразу узнал Навального и просто его затролил!"



В интересное время живём, друзья) — Данила Поперечный (@Spoontamer) December 21, 2020

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декабрь: ГУЛЬФИК!!!!! — красильщик (@ikrasil) December 21, 2020

не усики, а пропуск в трусики..... pic.twitter.com/keCnq40Bcf — вик ты чего (@KantWilde) December 21, 2020