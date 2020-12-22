Французская комедия. Соцсети взорвались шутками о звонке Навального своему отравителю

Алексей Навальный 21 декабря рассказал, как позвонил Константину Кудрявцеву – одному из героев расследования о причастности ФСБ к отравлению политика. Навальный представился помощником секретаря Совета Безопасности и бывшего директора ФСБ Патрушева и сказал, что ему нужно узнать подробности "для отчета". За 45 минут разговора якобы Кудрявцев косвенно подтвердил участие других фигурантов и поделился некоторыми деталями, в частности подробностями о нижнем белье оппозиционера. Навальный спросил у собеседника, где был яд, тот ответил, что он мог быть на внутренней части трусов – на "гульфике". В целом вся ситуация и наивность предполагаемых российских спецслужб вызвала шквал шуток и комментариев в Сети.
Навальный: Алло, нет времени объяснять, кинь 1000 на номер— Bob Farber (@Bobchensk) December 21, 2020
Кудрявцев: Ну...ок, секунду
история с отравлением Навального — не голливудский фильм, а французская комедия. такая знаете, про неудачников. отравителей могли бы сыграть Луи де Фюнес и Пьер Ришар. ну типа побежали травить, потеряли ботинок, впечатались в столб— цветочек (@svetachalova) December 21, 2020
- Господин Кудрявцев?— Сергей Д (@sd0107) December 21, 2020
- Да
- Служба безопасности Сбербанка, зафиксировали активность по вашему счету, вы оформляли кредит?
- Нет
- Сейчас вам смс придет на отмену операции, надо продиктовать.
- 3427
- Спасибо
- Не за что! Скорее вам спасибо, что следите вот так за безопасностью
То есть этот мужик все полчаса похмельно оправдывается перед Алексей Анатольевичем, за то что его не убил? А в конце А.Н. ему говорит, что он выиграл в лотерею? (Не отвечайте, сам хочу досмотреть, но пока собственные крики мешают).— Roman Volobuev (@romanvolobuev) December 21, 2020
Тот день, когда Мишкин и Чепига смогли снова почувствовать себя настоящими профессионалами и мастерами конспирации.— Leonid Volkov (@leonidvolkov) December 21, 2020
Навальный звонит своим убийцам pic.twitter.com/KCgLhjkKrS— Илья Р (@akselenc) December 21, 2020
Алексей Навальный и заколдованные трусы— SHEIDLIN (@sheidlina) December 21, 2020
Всё, народ, с этого дня хожу без трусов— В поисках утраченного времени (@michaelnacke) December 21, 2020
оцените свою экстравертность по десятибалльной шкале, где 1 — это "я боюсь звонить по телефону", а 10 — это навальный— mkuvsh (@mkuvsh) December 21, 2020
я считаю, что Навальный провалил весь звонок тем, что не задал фсбшнику вопрос-отсылку: "Слышал, этот навальный оказался крепким орешком, да?"— Женя Кузьмин (@zhenya_indigo) December 21, 2020
Навальный спокойно позвонил своему убийце, когда я не могу без паники даже к врачу по телефону записаться— рол (@gn0mn) December 21, 2020
получается работники фсб стирали трусы навального— boi oh boi (@antipillz) December 21, 2020
Даже угадывать нечего — пропаганда Кремля будет во весь голос орать, что этот чел из видео — просто подставной актер Навального. Либо тактика Путина: "Вы думаете наши ФСБшники настолько тупые? Да он сразу узнал Навального и просто его затролил!"— Данила Поперечный (@Spoontamer) December 21, 2020
В интересное время живём, друзья)
слова года по месяцам— красильщик (@ikrasil) December 21, 2020
январь: коронавирус
февраль: коронавирус
март: коронавирус
апрель: коронавирус
май: коронавирус
июнь: коронавирус
июль: коронавирус
август: коронавирус
сентябрь: коронавирус
октябрь: коронавирус
ноябрь: коронавирус
декабрь: ГУЛЬФИК!!!!!
не усики, а пропуск в трусики..... pic.twitter.com/keCnq40Bcf— вик ты чего (@KantWilde) December 21, 2020
December 21, 2020
не знаю, кто этот ваш Навальный, но трусы ему сами фсбшники стирают— Sergey Goryashko (@seriozha_s) December 21, 2020
Комментарии
Спасибо анальный, умеешь развеселить народа, в наше не легкое время))))))
клоун покруче ефремова с джигитом
А кто в трусы Навальному яд насыпал?
Наваль- (еврит)-злодей, подлец, негодяй, шельмец))
Повеселили, особенно когда спец агент говорит, окей))
На самом деле смешного тут мало. Страной управляют убийцы. По этому все эти хиханьки да хаханьки закончатся, а вот вопросы останутся.
Прям трям шуточки на уровне соцсетей дурдома -по себе не судите. Надо работать профессиональнее и не подставлять власть. Россия (ее спецслужбы) выглядят очень бледно, а все выше написанное оставьте себе клоуны
Примитив спецлужб подтверждается когда они дегеративно : Отвальный , Засральный, Засральный. Тьфу недоумки-детский сад
22.12.2020 13:33
- гость -
Ждем следующее видео от ФБК. О том, что трусы Навального были сшиты по заказу химиков на фабрике Иваново.
22.12.2020 13:32
АБОРИГЕН
Так многие прям мечтают о временах когда убийца реальный правил
22.12.2020 13:32
АБОРИГЕН
расскажи нам голубь, где правят белые и пушистые? не в вашингтоне ли?
или может в берлине или лондоне? а может в пекине?
22.12.2020 13:37
- гость -
Это вы про Хрущева или про Ельцына?
Резвящейся шпане - ребяты, в РФ действует преступная группировка, которая травит людей общественно опасным способом. Ведь при таких исполнителях могут погибнуть другие граждане страны, в том числе ваши родные! Что эта группа есть доказывает поведение власти - она даже не хотят расследовать свои же обвинения против Навального - если он агент ЦРУ - заведите уголовное дело, расследуйте и в суд! Но не могут - ибо есть опасность выйти на заказчиков, а это могут быть как раз они...
Можно привести трусы на стирку?
22.12.2020 13:37
- гость -
Так многие прям мечтают о временах когда убийца реальный правил
А и правда. Помню время, когда публиковали факсимильные документы (их и сейчас в интернете найти можно) с визами Сталина (а не Хрущёва и Ельцина, как какая-то истина недалёкая прикалывается) на внесудебные расправы с людьми. 50 тысяч человек этот упырь лично приговорил к уничтожению. И то плебс теперь уже в это не верит. А тут речь всего об одном человеке, хотели бы - убили, а ты докажь и прочие детсадовские выкрутасы.
Угу, смешно. В 2018 ЗА это всё проголосовали 56 миллионов - их устраивает, им нормально.
22.12.2020 13:47
- гость -
А у тебя что за чужое дерьмо душа то разболелась? Своего мало? Ты за кого решил фуфайку то свою рвать? Подумай своей головёнкой сначала, кого ты тут оправдывать кинулся.
22.12.2020 14:01
Итальянец
50 тысяч человек этот упырь лично приговорил к уничтожению.
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Смог за 10 лет провести Индустриализацию с помощью своего окружения. Нынешним такое и не приснится.
22.12.2020 13:50
- гость -
Резвящейся шпане - ребяты
Дед, про рептилоидов мы тоже в курсе.
Навальный конечно с яйцами чувак, что уж тут говорить, большинство на его месте и месяца не прожили под таким давлением, а с учетом последних событий так вообще, а он еще и звонит этим существам.
Т.е навальнята и иже с ними реально верят в этот бред ? Все , верящие в это , что ли из дур.домов пишут ? Реально : разведчик собирает данные ДЛЯ ОТЧЁТА по телефону ? Однако хреновые у вас кураторы , коль пишут вам сценарии по новостям с ТВ каналов , ди..лоиды .
22.12.2020 14:01
Итальянец
50 тысяч человек этот упырь лично приговорил к уничтожению.
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Нынешние олигархи честно миллиарды заработали, судить их не за что.
22.12.2020 14:12
- гость -
Сынок, мы - Николай II, мания величия?!
14:13, ты про какого разведчика там пукаешь? Помощник секретаря совбеза.
А разведчики действуют на территории противника.
Ревльно есть чем опровергнуть?
22.12.2020 14:12
Гость
большинство на его месте и месяца не прожили под таким давлением
Горничные в Кафтанчиково давили, давили...
Вспомнился анекдот относительно сегодняшних событий ))
Мужик пришел в цирк и предлагает номер.
Директор говорит:
-Ну, рассказывай.
-Номер у меня на контрастах. Большую бочку говна ставим посередине арены, а сверху в нее падает чугунное ядро!
И вот, вся арена в говне, оркестр в говне, все зрители с ног до головы в говне, в общем - всё в говне.
И тут на арену выходит Навальный в ослепительно белом фраке с золотыми пуговицами!
22.12.2020 14:32
almas
Ну, ежели и зрители, а это мы, то в белом должен вождь выходить...
22.12.2020 13:32
АБОРИГЕН
На самом деле смешного тут мало. Страной управляют убийцы. По этому все эти хиханьки да хаханьки закончатся, а вот вопросы останутся.
Вы имеете в виду трижды не дотравленного, самому не смешно?
Думается, что:
- Если бы это были настоящие офицеры, то сегодня в десятке кабинетов ФСБ прозвучали бы с десяток выстрелов из табельного себе в висок.
- Если бы мы жили в правовом государстве, то сегодня бы президент объявил о роспуске государственной структуры, занимающейся неправовыми убийствами граждан - ФСБ.
- Если бы президент был непричастен, то давно бы объявил о начале открытого расследования отравления, и в том числе фонетической экспертизы собеседника.
Но сожалению, вместо этих очевидных шагов, нам расскажут про гейский запад, происки ЦРУ и рептилоидов.
22.12.2020 14:43
- гость -
Не надо говорить, кому тут смешно, а кому нет! Пусть проведут фонетическую экспертизу (независимую) и тогда мы все посмеемся.
Нескончаемое шоу..... А куда Л. деваться - отрабатывать надо))))
22.12.2020 14:57
- гость -
По каждому высеру, над которыми уже смеются даже на Западе, начинать расследование? Вы в своём уме?
Да, бедный Кудрявцев.... представляю, какими словами с ним общалось начальство после того как узнало о его беседе с Навальным. Может Симоньян его тоже на интервью пригласит, как петрова с бошировым, чтобы он рассказал свою версию?
Смешного мало. Речь идёт о боевых отравляющих веществах (БОВ). И о практике их применения против собственных граждан.
Это должно быть расследовано в открытую.
22.12.2020 15:06
- гость -
Студент потерял цепочку - завели уголовку на уборщицу.
Человек чуть не умер от умышленного отравления - оснований для возбуждения дела нет.
22.12.2020 15:06
- гость -
А вот это тоже высер или все всер? Или в принципе в России вся жизнь народа тоже высер и на все это не надо обращать внимания?
А если это Любовь: Мама Алины Кабаевой получила квартиру за 600 млн рублей
Ролдугин Олег 22 декабря 2020 «Собеседник» №49-2020
Было бы странно думать если у нас во всех сферах все через опу,то у чекистов все без задоринки.И там такой же блат,халява,галочки палочки со всеми вытекающими.Но вождю и на их косяки наплевать он хохочет и вообще доволен жизнью.
Калибр от короны прибрался, слыхали?
22.12.2020 15:28
И месный с пальмы навернулся.Редеют ряды борцунов!)
14:42- гость -
Все правильно в анекдоте, все в говне - все, кого "разоблачил", ну и зрителям, то есть России, этого добра досталось. Или вы живете отдельно от России?
22.12.2020 15:28
Аборигеша
И цепанул он корону от Аборигея, когда в десны целовались.
22.12.2020 15:11
- гость -
Смешного мало. Речь идёт о боевых отравляющих веществах (БОВ). И о практике их применения против собственных граждан.
Это должно быть расследовано в открытую.
Хватит нести ахинею про БОВ, чайная ложка этого отравляющего вещества (название новичок придумали англичане) убило бы тысячи людей. Отравленные трусы на теле вывозят за границу. Попробуйте пройти погран контроль с бутылочкой. Верю сотрудники лёшика круче агента 007)))
"Палата представителей Конгресса США и Сенат в понедельник вечером одобрили законопроект, которым предусматривается выделение почти 900 миллиардов долларов на помощь американцам и фирмам, пострадавшим в результате пандемии коронавируса.
Согласно законопроекту, достигнутому в результате многомесячных дебатов, каждому взрослому американцу и каждому ребенку будет выплачено 600 долларов. Для тех, кто зарабатывает больше 75 тысяч долларов в год эта сумма будет уменьшена в зависимости от уровня дохода. Пособия по безработице будут увеличены на 300 долларов и их выплаты будут продлены на 11 недель до весны будущего года. Более 300 миллиардов долларов будет направлено на помощь мелким предпринимателям. Часть этих денег пойдет на выплаты зарплат временно безработным сотрудникам этих фирм. Более 50 миллиардов долларов выделено на приобретение вакцин от COVID и вакцинирование населения".
Почему такого нет и не будет в РФ, вот вопрос?!
Вопросов много с этим «расследованием». Например, как с трусов в паховой области с внутренней стороны, яд попал на горлышко бутылочки с водой, которую увезли в Германию? Может кто-то губами дотрагивался к паховой области Навального, а потом ими же к бутылочке? Шалунья Певчих? Тогда почему она не отравилась?
22.12.2020 15:35
almas
Глупости пишите вне логики! Разоблачение преступников это обсирание?! Вам то что досталось - за контору и обнуленного обидно?
в нашей стране никогда не будет что то вроде уолтергейского скандала,хотя там куда меньше было повода.
22.12.2020 15:48
almas
Демонстрируете свою глупость?! Взял трусы в руки и брюки (также отравленные), развернул после прачки, прикоснулся (яйца поправлял), или яд проник и на внешнюю поверхность - самому никак не додуматься, инструкция нужна?
Навального в президенты!
22.12.2020 15:50
Народ
Нарот! Ты чё не Берлине с бокалом баварского? Табель о рангах не позволяет?
22.12.2020 15:50
Народ
Крайне спорно - глубинный народ или не знает Навального, или голосует за тупина...
Кто хочет почитать Калибра во всей его красе - ник DVV жж. Это он только здесь такой культурный и начитанный.
Отравленные трусы на теле вывозят за границу. Попробуйте пройти погран контроль с бутылочкой. Верю сотрудники лёшика круче агента 007)))
Да что он такое несет,...! (с)
ник DVV жж.
Полистал. Старческое слабоумие в последней стадии.
22.12.2020 16:18
- гость -
Глубинный народ даже грамоты не знает.
Ну вы зато спесьялист, особенно по запятым и фамилиям.
Чья бы здесь корова мычала...
Плохо когда люди поклеп наводят на исторические личности. Итальяшки и аборигены всякую ерунду постят, лишь бы прозападных либерашек к власти привести. Зачем им это?
сомневаюсь что за народ радеют, скорее за карманы свои и западные.
15:43- гость - "Я всегда знал"
Это с каких пор всегда? С детства? И кого твое мнение интересует, да никого. Пукать тебе надо в ванной, а не лезть сюда.....Хотя извилин и не видно, но, когда их нет - это очень заметно…
22.12.2020 15:50
Народ
Я тебя узнал, это ты ходишь возле детских садиков в плаще на голое тело и пугаешь уборщиц и поварих.
15:54- гость -" прикоснулся яйца поправлял"
и что, кроме бутылочки после яиц ни к кому и ни к чему не прикасался?
забавно читать высеры "оппов".
их кампашка сначала хает Спутник, а потом бежит вакцинироваться в первых рядах.
ничего личного - такой пизнес
22.12.2020 14:08
АБОРИГЕН
я фуфаек не рву, а к историческим личностям сыгравшим очень важную роль в истории моей страны , требую уважения со стороны таких как ты в том числе.
впрягаешься тут походу ты и не за правое дело.
22.12.2020 15:11
- гость -
Смешного мало. Речь идёт о боевых отравляющих веществах (БОВ). И о практике их применения против собственных граждан.
Это должно быть расследовано в открытую.
БОВ? Почитайте про дело Ивана Кивелиди, вот там был БОВ, а тут дихлофос какой то.
Сказали нам на лекции,
Что у вождя в коллекции
Внутри ларца хрустального
Лежат трусы Навального.
***
Просыпаюсь в пять часов-
нет резинки от трусов!
Вот она, вот она-
Ядом обработана!
15:49 - гость - "Разоблачение преступников.... Вам то что досталось - за контору и обнуленного обидно?"
Людей преступниками может назвать только суд. Для меня обе стороны одинаковы – представители одной системы. И власти зададим вопрос. Навальный требует возбуждения дела, смеемся. А почему в отношении его, насчет маленькой такой клеветы, не возбуждаются специальные службы - по закону, не смеемся? Моя позиция вам понятна?
22.12.2020 16:36
almas
Вы, эта, Углева читайте - он все это описал и предсказал! На бутылке и т.п. концентрация уже не та, а яд имеет способность всасываться сквозь кожу (пальцев например)!
а к историческим личностям сыгравшим очень важную роль в истории моей страны , требую уважения со стороны таких как ты в том числе.
Это ты сейчас к какой исторической личности уважения тербуешь?
16:50 - гость -
Он после яиц руки помыл, а нет, сначала бутылочку потрогал, а потом руки помыл, поэтому нигде больше следов от яда и не нашли. А вот Друзья его точно знали, что он после яиц всегда к бутылочке тянется, поэтому её и захватили с собой...Так же вам надо мне отвечать, я прав?
22.12.2020 16:49
almas
Про суд не нужно лицемерить - суд в РФ уничтожен! Навальный представителем этой системы не является! Власти Вы вопрос не зададите! Другие уже задавали, но получили тупую отмазку. Про смех даже комментировать нет нужды, настолько это глупо.
Так, что позиции гражданина РФ у Вас нет...
almas, у вас мозг лишь на аватарке присутствует?
Если предположить, что Навального действительно травили, то у меня вопрос:
Может мне кто нибудь внятно объяснить, почему сотрудник ФСБ, якобы участвовавший в операции, ошарашен вопросами про эту самую операцию? Чем он ошарашен? Тем, что его спрашивают про задание? Или тем, что он "замывая" трусы, был уверен совершенно в другом, а не в том, о чем его спрашивал звонящий?
Действительно ли в нынешней России, спецслужбы не пишут рапортов после задания? Если пишут, тогда чем ошарашен этот товарищ???
"...я, честно говоря, ошарашен вопросами этими всеми..." (с)
16:59- гость -
Ну, а вы, как человек с четкой позицией гражданина, не допустите произвола по отношению к Навальному, завтра же мы вас увидим на демонстрациях в его защиту, не допустите, чтобы российские суды были сплошной профанацией и все сделаете, чтобы в суде восторжествовала справедливость! Или вы хотите, чтобы я этим занялся?
Обе стороны представители одной буржуазной системы или вы думаете, что Навальный за социализм?
Группа Секрет
По утрам, надев трусы, не забудьте про часы
22.12.2020 17:34
- гость -
навальный-кот?Мне кажется он больше похож на крысу, все время донатики точит.
А вы как думали выглядят спецслужбисты, как в фильме Агент 007? Вот такие недотепы там и служат, и вся их секретность в том чтобы скрыть свою бесполезность и неквалифицированость.
22.12.2020 18:45
Fkt
И многих спецслужбистов ты знаешь?
22.12.2020 21:26
ололешкинцы вы тупы
Ха-ха-ха-ха-а...... ты за идиотов тут всех держишь? Тут даже без музыкально слуха, с так сказать медведь наухо наступил хорошо слышно, что это какойто левак по телефону звонит!!!
23.12.2020 07:36
-меcный-
Мясо, звонит левак, а ололешкин штабист чуть из трусов не выпрыгивает. Так именно вас, ололешенек ,за идиотов и держат. Но вы продолжайте веселить население.
23.12.2020 08:02
- гость -
Он такой-же ололёшкин штабист как и звонивший.