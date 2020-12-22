Более половины населения России сделали прививку от гриппа

Более 83 миллионов россиян поставили прививку от гриппа. Это 56,7% от численности населения страны, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"Во всех субъектах Российской Федерации продолжается вакцинация населения против гриппа. В настоящее время в РФ против гриппа привито более 83,14 млн человек, что составляет 56,7% от численности населения", – сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что на текущий момент в России фиксируется заболеваемость ОРВИ, которая обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии. При этом превышение недельных порогов отмечается преимущественно среди взрослого населения.
Ранее ВОЗ объяснила, по каким симптомам можно отличить коронавирусную инфекцию от гриппа. Как оказалось, у COVID-19 есть дополнительные проявления.
Комментарии
слабо верится, среди знакомых ни одного нет
Быть такого не может, очередная хитрость
Спасибо что не стали заставлять ставить..
Просто отчитались и все.
дернул черт однажды поставить.... весной от ангины чуть не сдох (ангиной ни разу в жизни не болел)....
и детям никогда не ставил...
22.12.2020 15:42
Дюша Метёлкин
ангиной ни разу в жизни не болел
Может расскажете поподробнее про прививку от ангины?
2
22.12.2020 16:52
- гость -
а где написано про прививку от ангины? статья про грипп, прививку ставил от гриппа
почему-то весной вылезла дичайшая ангина, которой не болел ни до, ни после
устроит?
22.12.2020 16:56
Дюша Метёлкин
Ангина может вылезти от элементарного переохлаждения.
Назовите хоть одну болезнь, которой все люди болели до того, как впервые.