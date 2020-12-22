Более половины населения России сделали прививку от гриппа

Более 83 миллионов россиян поставили прививку от гриппа. Это 56,7% от численности населения страны, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"Во всех субъектах Российской Федерации продолжается вакцинация населения против гриппа. В настоящее время в РФ против гриппа привито более 83,14 млн человек, что составляет 56,7% от численности населения", – сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на текущий момент в России фиксируется заболеваемость ОРВИ, которая обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии. При этом превышение недельных порогов отмечается преимущественно среди взрослого населения.

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