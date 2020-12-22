Алтайские чиновники исполнят новогодние желания детей

Фото: instagram.com/gubernator_tomenko

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и члены регионального правительства исполнят желания юных жителей региона, которые находятся в непростых жизненных ситуациях.

Их просьбы, записанные на бумажные шары и развешанные на новогоднюю елку, изучили алтайские чиновники в рамках всероссийской новогодней акции "Елка желаний".

"Я снял два шара. На них пожелания от юных барнаульцев, – поделился Томенко в своем аккаунте в Instagram. – Совсем скоро эти и другие детские мечты с "Елки желаний" сбудутся. Акцию поддержали и мои заместители".

Губернатор пообещал приобрести набор юного химика 10-летнему мальчику и договориться об участии 14-летнего подростка в кулинарной телепередаче. Именно такие просьбы вытянул он с новогодней елки.