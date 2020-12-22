Алтайские чиновники исполнят новогодние желания детей

Фото: instagram.com/gubernator_tomenko
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и члены регионального правительства исполнят желания юных жителей региона, которые находятся в непростых жизненных ситуациях.
Их просьбы, записанные на бумажные шары и развешанные на новогоднюю елку, изучили алтайские чиновники в рамках всероссийской новогодней акции "Елка желаний".
"Я снял два шара. На них пожелания от юных барнаульцев, – поделился Томенко в своем аккаунте в Instagram. – Совсем скоро эти и другие детские мечты с "Елки желаний" сбудутся. Акцию поддержали и мои заместители".
Губернатор пообещал приобрести набор юного химика 10-летнему мальчику и договориться об участии 14-летнего подростка в кулинарной телепередаче. Именно такие просьбы вытянул он с новогодней елки.
Комментарии
Ой.....а где мой комментарий, Амик?
Загуглите фамилии.... ))) какие интересные совпадения....
Желания простых детей...ога? отобранные напечатанные на плотере красиво для снимания губернатором? ...
показушники.....