Познер предложил поддержать страдающих от пандемии артистов

Телеведущий Владимир Познер поддержал выдачу денег от государства артистам, которые обеднели из-за пандемии коронавируса. По его мнению, в условиях кризиса люди, связанные с концертно-театральной деятельностью, "в наибольшей степени пострадали и продолжают страдать".

По мнению журналиста, которое он высказал в своем блоге "Познер Online", государство обязано помогать в условиях кризиса тем, кто в наибольшей степени пострадал от его появления. Причем Познер предложил выдать помощь не только артистам, но и промоутерам, а также техническому персоналу и другим.

При этом власти должны сначала определиться, в какой степени государство может помочь им и какими реальными ресурсами для поддержки оно обладает, уточнил телеведущий.