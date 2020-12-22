Пятница, 25 Декабрь, 13:45

Реклама на сайте

Опросы

Как вы собираетесь провести новогодние каникулы в 2021 году?

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,84
€ 91,35
-8°


2963688 +0
Обь
29см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Адвент-календарь-2021Новый год-2021Коронавирус на Алтае
Новости

Познер предложил поддержать страдающих от пандемии артистов

, ИА "Амител"
По мнению журналиста, помочь нужно всем работникам концертно-театральной сферы
Фото: rspect.com

Фото: rspect.com

Телеведущий Владимир Познер поддержал выдачу денег от государства артистам, которые обеднели из-за пандемии коронавируса. По его мнению, в условиях кризиса люди, связанные с концертно-театральной деятельностью, "в наибольшей степени пострадали и продолжают страдать".

По мнению журналиста, которое он высказал в своем блоге "Познер Online", государство обязано помогать в условиях кризиса тем, кто в наибольшей степени пострадал от его появления. Причем Познер предложил выдать помощь не только артистам, но и промоутерам, а также техническому персоналу и другим.

При этом власти должны сначала определиться, в какой степени государство может помочь им и какими реальными ресурсами для поддержки оно обладает, уточнил телеведущий.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

22.12.2020 16:07
- гость -

пусть познер сам поможет этим тунеядцам

22.12.2020 16:16
АБОРИГЕН

Ну, врожденная беспринципность и готовность к проституированию, осложненная на фоне старческого слабоумия, ничего более содержательного и не могла выдать.

22.12.2020 16:17
- гость -

артисты ничего не производят. с чего государство должно их поддерживать? пусть работают за МРОТ и получают помощь от государства!

22.12.2020 16:26
АБОРИГЕН

22.12.2020 16:17
- гость -
Они производят контент, это тоже производство с точки зрения экономики. Производство это не только чугунные чушки, тонны зерна и прочее.
Как бы то ни было, оказывать им помощь не нужно. Во всяком случае не более чем остальным группам граждан.

22.12.2020 16:32
- гость -

Все верно этот перевёртыш говорит - ведь пенсионерам, инвалидам, потерявшим работу и работающим за копейки помощь от государства не нужна, а денег на всех нет у правящего ворья...

22.12.2020 16:39
- гость -

Что то мне напоминает:
«Ты все пела? это дело: Так поди же, попляши!»
Медведев учителям советовал в бизнес идти... Ну так и артисты пускай идут простыми рабочими или в бизнес! Что сразу помощь то клянчить!

22.12.2020 16:45
- гость -

формально производит, а по факту пылесосит карманы разведенок

22.12.2020 17:17
аборигену

важность контента от этих ... (каждый сам подставит им определение) для общества чрезмерно преувеличена

пусть приносят реальную пользу а не льют с утра до вечера г..о на людей из всех утюгов

22.12.2020 17:21
- гость -

Когда не в пандемию сия категория жировала, у них как-то не возникалот мысли кому-либо помогать или поддерживать. Получая за концерт или спектакль 3-5-летнюю зарплату учителя, лицедеи не поднимали вопросов о несправедливости распределения денег в современном обществе. Если у них не хватало мозгов создать себе подушку безопасности в тучное время, их проблема. Однако мне почему-то кажется, что подушка-то есть, но тратить её сии "заслуженные люди" не считают нужным, они на полном серьёзе считают себя настолько "заслуженными", что государство, которое кстати большинство из них постоянно поливает помоями, должно их кормить в ущерб другим, менее заслуженным на их взгляд, категориям граждан. Если всевозможные самоназначенные "короли" считают себя столь любимыми и нужными людям, пусть обратятся напрямую к поклонникам за поддержкой, посмеёмся. Тут-то и станет ясна истинная цена их дутой популярности и "всенародному поклонению" им.
Обойдутся, вместе с Познером, мнение которого давно уже мало кого интересует, кроме, возможно, именно тех категорий, за которые он так ратует.

22.12.2020 17:24
для 17-21

плюсую всем словам!

22.12.2020 17:31
almas

а себя он к кому относит? еще тот артист...

22.12.2020 17:32
- гость -

В СССР у артистов зарплата невысокая была, все шло государству. Сейчас государство разрешило артистам получать сверх доходы. Сейчас доходы снизились, а привычка жить на широкую ногу осталась. Может продать коттеджи, недвижимость в Майами, самому что-то делать, а не держать армию прислуги?

22.12.2020 17:39
- гость -

Люди!Не завидывайте.Тяжела и неказиста жизнь российскага артиста.

22.12.2020 17:47
- гость -

ржу не могу-светило пиндосское

22.12.2020 20:13
Валентина

Особенно помочь тем, у кого нет средств, чтобы пофестивалить по Маями, погреться на Карибах, пощеголять по Нью-Йорку, по Лос-Анджелису. Ну помогите им, а то ни они, ни их чада не смогут реализовать свои новогодние мечты. Всё, что государство направляет на помощь гражданам с детьми, пожилым, получают и все работники сферы культуры. И нечего Познеру тут пиариться, надо к самому себе с уважением относиться.

22.12.2020 22:01
гость

Вы не забывайте, кроме звезд, есть еще куча городских театров ,где с неба не сыпалось.

23.12.2020 10:03
знакомый

Ну например Киркоров может продать тысячи четыре своих костюмов и спокойно дожить до пенсии. Есть скромный артист который всю жизнь выступал в гимнастерке.

24.12.2020 16:44
- гость -

МРОТ им в рот

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
Loading...
13:40
Полпред президента предложил ввести акцизы на иностранных работников 0
13:25
Алтайская пенсионерка скинула 30 тысяч рублей мошенникам с балкона 0
13:13
Жителей Алтайского края предупредили о морозах до -47°С 0
13:01
Минобороны РФ заявило о возросшем риске кибератак на ядерные объекты 3
12:48
"Динамо-Алтай" проиграло заключительный матч против "Чебоксар" 0
12:36
Умер бывший зампред правительства Республики Алтай 0
12:24
Сатурация, обсервация и "хз какой этап". Ковидный разговорник – 2020 9
12:10
Елка, Пресняков и Big Russuan Boss. Барнаульцев приглашают на онлайн-квест-концерт 0
12:00
Роструд напомнил о семи сокращенных рабочих неделях в 2021 году 0
11:48
Детское шампанское предложили запретить в России 9
11:33
Барнаульский водоканал резко ответил на критику мэрии 14
11:18
Еще 13 человек с ковидом скончались в Алтайском крае 2
11:07
В Алтайском крае появилась новая АЗС "Газпромнефть" 3
11:00
Увлекательное путешествие по железной дороге Алтая. Станция Рубцовск 0
10:48
Наденьте это немедленно. Какие платья будут в моде в 2021 году? 0
10:37
Еще один мутировавший штамм коронавируса нашли в Нигерии 1
10:25
Известный врач вошел в Общественную палату Алтайского края 4
10:13
Рожаем меньше, умираем – чаще. Алтайский край несет рекордные потери со времен войны 27
10:01
Связанные одной целью. Топ-менеджер АЗПИ о работе завода в пандемию COVID-19 2
09:57
Вирусолог сравнил иммунитет от COVID-19 после вакцины и болезни 4
09:44
Адвент-календарь amic.ru. Слушаем сказки 0
09:33
В Барнауле ликвидировали очередную коммунальную аварию 1
09:19
Неоднократно судимый житель Алтайского края убил собутыльника журнальным столиком 0
09:06
В АлтГТУ создадут центр по развитию пищевых, химических и биотехнологий 6
08:57
Более 15 трлн рублей направят власти России на борьбу с бедностью 11
08:45
Барнаулец разыграл спектакль, чтобы похитить 12 млн рублей с рабочего места 2
08:29
Как ухаживать за волосами, чтобы сохранить прическу даже после шапки. Советы мастера 0
08:16
Замдиректора барнаульского зоопарка пришел на "Давай поженимся!" 5
08:03
Умные подарки. "Телефоника" дарит скидку на популярные смартфоны и гаджеты 1
07:48
Жители Алтая смогут поставить прививку от COVID-19 в 2020 году. Что об этом известно? 26
07:33
"Власть – это бухгалтер": Золотарь о цензуре, "Войцеке" и почему театр – не Netflix 5
07:17
Алтайский инфекционист рассказал, как защитить себя и близких в новогодние праздники 1
07:02
Участвуйте, помогайте, выигрывайте. Фонд "Облака" запускает новогодний розыгрыш 0
06:46
Мурашко назвал победу над коронавирусом главной задачей на следующий год 1
06:31
Пенсионер погиб под колесами грузовика в барнаульском поселке 22
06:14
Путин предложил объявить 2021 год в России Годом науки и технологий 9
06:01
Небольшой снег и морозы до -21 градуса. Прогноз погоды в Алтайском крае на 25 декабря 0
23:45
Такой день. Выходной 31 декабря и учеба в сильные морозы 1
23:18
Барнаульцев попросили не выкидывать в мусорные контейнеры горячую золу 0
22:46
Бийчанина осудили на 16 лет за убийство коллеги из самодельного обреза 3
22:21
Барнаульская компания запатентовала "Бактерицидный рециркулятор" 8
21:50
ГИБДД Алтайского края обратилась к молодым водителям 0
21:21
Жириновский рассказал, кто виноват в пандемии 2
20:52
В Барнауле опровергли существование Снегурочки, ужаснувшей пользователей интернета 3
20:19
Свыше 160 снегоуборочных машин будут чистить улицы Барнаула в ночь на 25 декабря 3
19:51
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 270 0
19:22
71-летний водитель устроил смертельное ДТП в Алтайском крае 3
18:49
Матвиенко назвала антиутопией идею о спецпаспортах для привитых от коронавируса 0
18:21
Около 1,2 млрд рублей выделят на питание школьников Алтайского края в 2021 году 0
17:55
10-балльные пробки сковали движение транспорта в Барнауле 5

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.