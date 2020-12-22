Познер предложил поддержать страдающих от пандемии артистов

Телеведущий Владимир Познер поддержал выдачу денег от государства артистам, которые обеднели из-за пандемии коронавируса. По его мнению, в условиях кризиса люди, связанные с концертно-театральной деятельностью, "в наибольшей степени пострадали и продолжают страдать".
По мнению журналиста, которое он высказал в своем блоге "Познер Online", государство обязано помогать в условиях кризиса тем, кто в наибольшей степени пострадал от его появления. Причем Познер предложил выдать помощь не только артистам, но и промоутерам, а также техническому персоналу и другим.
При этом власти должны сначала определиться, в какой степени государство может помочь им и какими реальными ресурсами для поддержки оно обладает, уточнил телеведущий.
Комментарии
пусть познер сам поможет этим тунеядцам
Ну, врожденная беспринципность и готовность к проституированию, осложненная на фоне старческого слабоумия, ничего более содержательного и не могла выдать.
артисты ничего не производят. с чего государство должно их поддерживать? пусть работают за МРОТ и получают помощь от государства!
22.12.2020 16:17
- гость -
Они производят контент, это тоже производство с точки зрения экономики. Производство это не только чугунные чушки, тонны зерна и прочее.
Как бы то ни было, оказывать им помощь не нужно. Во всяком случае не более чем остальным группам граждан.
Все верно этот перевёртыш говорит - ведь пенсионерам, инвалидам, потерявшим работу и работающим за копейки помощь от государства не нужна, а денег на всех нет у правящего ворья...
Что то мне напоминает:
«Ты все пела? это дело: Так поди же, попляши!»
Медведев учителям советовал в бизнес идти... Ну так и артисты пускай идут простыми рабочими или в бизнес! Что сразу помощь то клянчить!
формально производит, а по факту пылесосит карманы разведенок
важность контента от этих ... (каждый сам подставит им определение) для общества чрезмерно преувеличена
пусть приносят реальную пользу а не льют с утра до вечера г..о на людей из всех утюгов
Когда не в пандемию сия категория жировала, у них как-то не возникалот мысли кому-либо помогать или поддерживать. Получая за концерт или спектакль 3-5-летнюю зарплату учителя, лицедеи не поднимали вопросов о несправедливости распределения денег в современном обществе. Если у них не хватало мозгов создать себе подушку безопасности в тучное время, их проблема. Однако мне почему-то кажется, что подушка-то есть, но тратить её сии "заслуженные люди" не считают нужным, они на полном серьёзе считают себя настолько "заслуженными", что государство, которое кстати большинство из них постоянно поливает помоями, должно их кормить в ущерб другим, менее заслуженным на их взгляд, категориям граждан. Если всевозможные самоназначенные "короли" считают себя столь любимыми и нужными людям, пусть обратятся напрямую к поклонникам за поддержкой, посмеёмся. Тут-то и станет ясна истинная цена их дутой популярности и "всенародному поклонению" им.
Обойдутся, вместе с Познером, мнение которого давно уже мало кого интересует, кроме, возможно, именно тех категорий, за которые он так ратует.
плюсую всем словам!
а себя он к кому относит? еще тот артист...
В СССР у артистов зарплата невысокая была, все шло государству. Сейчас государство разрешило артистам получать сверх доходы. Сейчас доходы снизились, а привычка жить на широкую ногу осталась. Может продать коттеджи, недвижимость в Майами, самому что-то делать, а не держать армию прислуги?
Люди!Не завидывайте.Тяжела и неказиста жизнь российскага артиста.
ржу не могу-светило пиндосское
Особенно помочь тем, у кого нет средств, чтобы пофестивалить по Маями, погреться на Карибах, пощеголять по Нью-Йорку, по Лос-Анджелису. Ну помогите им, а то ни они, ни их чада не смогут реализовать свои новогодние мечты. Всё, что государство направляет на помощь гражданам с детьми, пожилым, получают и все работники сферы культуры. И нечего Познеру тут пиариться, надо к самому себе с уважением относиться.
Вы не забывайте, кроме звезд, есть еще куча городских театров ,где с неба не сыпалось.
Ну например Киркоров может продать тысячи четыре своих костюмов и спокойно дожить до пенсии. Есть скромный артист который всю жизнь выступал в гимнастерке.
МРОТ им в рот