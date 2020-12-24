Богатыри, коньки и много мультфильмов. Что смотреть на новогодние праздники в кино?

Длинные новогодние праздники – самое лакомое время для кинотеатров. В обычные годы люди, устав есть салаты тазиками и смотреть старое кино по телевизору, брали штурмом залы по всей стране. Прибыль киносетей была рекордной. Однако из-за пандемии в этом году кинотеатры не могут продавать более 50% от всех мест в зале. Кроме того, почти все голливудские студии перенесли свои блокбастеры на 2021 год. Поэтому в эти новогодние праздники практически не ожидается крупных премьер, но без кино вы точно не останетесь. Рассказываем, на что сходить в кинотеатры во время длинных новогодних праздников.

"Семейка Крудс: Новоселье"

Продолжение очаровательного мультфильма о первобытной семье, которая вечно вляпывается во всякие неприятности. Героев картины в оригинале озвучивают Николас Кейдж, Райан Рейнольдс и Эмма Стоун. Правда, из-за русского дубляжа вы не услышите их голосов, но это не повод не идти в кино. В кинотеатрах с 25 декабря.

"Огонь"

Героическая история о пожарных и спасателях. То, что обычно называют подвигом, для них – привычные будни, если только можно привыкнуть к смертельной опасности и предельному риску. Когда людям, попавшим в беду, кажется, что помощи ждать неоткуда, на выручку приходят спасатели, чтобы встать на пути беспощадной стихии. Один из самых дорогостоящих проектов последних лет, где роль главного спасателя исполняет феноменальный Константин Хабенский. В кинотеатрах с 25 декабря.

"Ведьмина служба доставки"

Один из самых известных мультфильмов гениального японского режиссера Хаяо Миядзаки. По сюжету молодая ведьма Кики по достижении 13 лет должна прожить среди людей определенное время. Вместе с котом Дзидзи она отправляется в город, где знакомится с добрым пекарем, который помогает ей начать собственное дело – экстренную службу доставки. Новая работа знакомит Кики со множеством различных людей и предоставляет возможность обрести новых друзей и совершить массу проделок. Идеальное кино для всей семьи на Новый год и Рождество. В кинотеатрах с 31 декабря.

"Охота на Санту"

Обиженный на Санту мальчик нанимает киллера, чтобы отомстить за плохой подарок. Но он не подозревает, что Санта не так прост и за долгие годы службы приобрел много необычных навыков. Боевик с Мэлом Гибсоном, которого всегда интересно смотреть, – даже в таком дурацком фильме, как этот. В кинотеатрах с 31 декабря.

"Конь Юлий и большие скачки"

Есть такая традиция в России: под каждый Новый год выпускать мультфильм о российских богатырях, сказочных и былинных героях. Болтливый конь Юлий появлялся уже в некоторых мультфильмах, поэтому о нем решили сделать отдельный проект. Как всегда много приключений и шуток, которые оценят не только дети, но и взрослые. В кинотеатрах с 31 декабря.

"Последний богатырь: Корень зла"

Вторая часть сверхуспешного проекта студии "Дисней" об обычном парне, который попал в мир русских сказок. Во второй части зрители узнают об истоках древнего зла, с которым героям пришлось столкнуться в первом фильме, увидят новые уголки сказочного Белогорья и станут свидетелями захватывающих схваток с участием былинных богатырей. В кинотеатрах с 1 января.

"Серебряные коньки"

1899 год, рождественский Петербург. Яркая праздничная жизнь бурлит на скованных льдом реках и каналах столицы. Накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться. Люди из совершенно разных миров: Матвей – сын фонарщика, его единственное богатство – доставшиеся по наследству посеребренные коньки; Алиса – дочь крупного сановника, грезящая о науке. У каждого – своя непростая история, но однажды столкнувшись, они устремляются к мечте вместе. Романтическая мелодрама уже две недели идет в российском прокате, и зрители хвалят ее за отличный сюжет, атмосферу и игру актеров.