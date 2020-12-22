Назван виновник гибели ребенка от удара током в Алтайском крае

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу гибели девятилетнего мальчика в селе Заводском Троицкого района, тело которого обнаружили рядом с трансформаторной будкой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

После проверки прокуратура выяснила, что на дверях подстанции не было замков и предупреждающих надписей.

В связи с этим инженера-электрика ООО, отвечающего за безопасное для окружающих функционирование трансформаторной подстанции, обвинили в причинение смерти по неосторожности. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, что инцидент произошел 21 июня. Мальчик вместе с 14-летним братом отправились в гости к приятелю. Через какое-то время младший пошел домой, однако до дома ребенок так и не добрался. Тело мальчика с многочисленными ожогами нашли возле трансформаторной будки.