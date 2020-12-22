ФНС расширит список активов, за которые россиянам надо отчитываться

Федеральная налоговая служба с 2021 года расширит перечень зарубежных активов, данные о которых жителям России придется раскрывать. При этом предоставлять информацию придется не только о движении денежных средств, но и сведения "об иных финансовых активах".

Как отмечает газета "Ведомости", новый перечень сделан открытым. В него вошли ценные бумаги, производные финансовые инструменты, доли в юридических лицах и доли участия в иностранных структурах без образования юрлиц и "иные финансовые активы".

При этом в ФНС не поясняют, что именно предполагается под последним, однако, как считают в издании, теперь налогоплательщиков могут заставить самостоятельно идентифицировать свои активы и заявлять о них.