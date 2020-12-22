Россияне назвали главное достижение 2020 года

Россияне считают изобретение вакцины от коронавируса главной победой в 2020 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты соответствующего опроса ВЦИОМ.
По мнению жителей РФ, главными победами года стали: изобретение вакцины от COVID-19 (10%), урегулирование конфликта в Карабахе (8%) и 75-летие Победы в Великой Отечественной войне (4%). 70% респондентов затруднились ответить.
Отмечается, что соответствующий телефонный опрос провели в ноябре-декабре 2020 года среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.
За последние сутки в России зарегистрировали 28 776 случаев COVID-19. Всего в стране заболели свыше 2,9 млн человек, 51 тысяча пациентов скончались.
Комментарии
Главное поражение , что под эту шумиху коронавирусную , поправки пропихнули. А достижений достойных нет. Просираем всё по всем статьям
Цены растут от падения экономики.
В разработке вакцины нет ничего уникального и какой-то серьёзной научной составляющей. Это банальная и обыденная производственная вещь. То, что Путин сделал это фетишем, говорит только о уровне образования этого самого Путина. По этому нет ничего удивительного что 70% имеют затруднения.