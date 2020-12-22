Россияне назвали главное достижение 2020 года

Россияне считают изобретение вакцины от коронавируса главной победой в 2020 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты соответствующего опроса ВЦИОМ.

По мнению жителей РФ, главными победами года стали: изобретение вакцины от COVID-19 (10%), урегулирование конфликта в Карабахе (8%) и 75-летие Победы в Великой Отечественной войне (4%). 70% респондентов затруднились ответить.

Отмечается, что соответствующий телефонный опрос провели в ноябре-декабре 2020 года среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

За последние сутки в России зарегистрировали 28 776 случаев COVID-19. Всего в стране заболели свыше 2,9 млн человек, 51 тысяча пациентов скончались.