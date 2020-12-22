Путин подписал закон о праве бывшего президента на пожизненное сенаторство

Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке формирования Совета Федерации, согласно которому глава государства после завершения полномочий может стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту.
Напомним, что принять соответствующий документ Владимир Путин предложил в целях развития норм обновленной Конституции. 31 октября президент внес проект поправок к закону о формировании Совета Федерации. Позднее закон одобрили в Совфеде.
Статус пожизненного сенатора бывший глава государства сможет получить после подачи документов и заявления в Совет Федерации. При этом заявление должно быть подано в течение трех месяцев со дня прекращения полномочий. Если полномочия президента закончились до приятия закона, то сделать это он сможет в любое время.
Комментарии
Боится. Не спасут тебя эти "законы". Не ты первый такой "умный".
сам придумал сам подписал!!!