Более 1,4 тыс. мутаций коронавируса выявили в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на данный момент в России обнаружили 1424 мутации коронавируса. Ее слова приводит РИА Новости.

"И на сегодняшний день уже обнаружено в Российской Федерации 1424 мутации. Это обычная рутинная работа, но ни одна из этих мутаций не связана с изменением свойств вируса, в том числе трансмиссивности (возможность передачи от человека к человеку, – прим. ред.) и патогенности", – сказала она, отметив, что в стране не обнаружили тех мутаций COVID-19, которые выявили в Великобритании.

Как уже писал amic.ru, ранее в Великобритании ученые выявили новый штамм коронавируса, который распространяется быстрее прежнего. На данный момент около 20 государств прекратили авиасообщение с королевством.

За последние сутки в России зарегистрировали 28 776 случаев COVID-19. Всего в стране заболели свыше 2,9 млн человек, 51 тысяча пациентов скончались.