Такой день. Увольнение депутата за "прогулы" и жилье для алтайских ветеранов

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 22 декабря. Без коронавируса.

27 ветеранов Великой Отечественной войны получили жилье в Алтайском крае за счет федеральных средств. Всего квартиры выдали 3 участникам войны и 24 вдовам.

Руководство Каменской спортивной школы решило уволить депутата АКЗС Василия Железовского с поста замдиректора учреждения и заведующего бассейном "Аквамарин". Причиной для этого послужили постоянные "прогулы" депутата.

Минтранс Алтайского края проведет мониторинг цен на проезд в общественном транспорте в регионах Сибири, чтобы помочь мэрии Барнаула определиться с целесообразностью повышения стоимости проезда. Пока что в краевой столице не решили, когда повысят тариф.

Уборщицу барнаульского вуза будут судить за найденную в аудитории золотую цепочку. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

Около 13% работников Алтайского края выбрали электронную трудовую книжку вместо бумажной. Столь низкое количество сторонников нововведения эксперты объясняют опасениями граждан о сохранности сведений и полноте учета в них информации о трудовой деятельности.

Алтайкрайстат опубликовал итоги миграционных процессов в регионе за январь-октябрь 2020 года. Согласно данным, отток населения по сравнению с прошлым годом значительно сократился, однако и в регион прибыло меньше людей.