Сильный снег и штормовой ветер. Прогноз погоды в Алтайском крае 23 декабря

Относительно теплая погода с большим количеством осадков и сильным ветром установится в Алтайском крае в среду, 23 декабря. Об этом сообщают на сайте регионального Гидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха по краю днем составит от -4 до -9 градусов. Также ожидается снег, местами сильный снег и продолжительные метели. На дорогах снежные заносы, местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы 17-22 м/с, по югу и востоку – до 25-27 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут в среднем от -6 до -8 градусов. Временами сильный снег, метель. Как и в целом по региону, на дорогах снежные заносы и сильная гололедица. Скорость ветра не превысит 14 м/с.