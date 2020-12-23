Путин подписал закон о неприкосновенности экс-президента России

Президент России Владимир Путин подписал закон о гарантии неприкосновенности бывших глав государства. Об этом сообщается на портале правовой информации.
По новым правилам президент, чьи полномочий были прекращены, получает неприкосновенность. Это значит, что его не смогут привлечь к ответственности, а также задерживать, арестовывать, допрашивать и подвергать обыску. Эти же гарантии распространяются на недвижимость, документы и багаж бывшего национального лидера.
Лишить неприкосновенности экс-президента смогут только в том случае, если в его отношении возбудят уголовное дело о тяжком преступлении, совершенном во время исполнения им президентских обязанностей. Снятие неприкосновенности утверждает Совет Федерации.
Комментарии
А так как он пожизненный сенатор, то и сенаторы будут против. Как говорится шах и мат.
По реке кровавых слез
К берегам обмана
Невезучая страна
Держала путь
Стоит ли этот закон бумаги, на которой написан?
Да он уже давно напрезидентил на гаагский трибунал за преступления против человечеством, причём против народа своей собственной страны, а вчерашрняя инфа про то как Навальный поговорил со следызаметателем в его отравлении то уже на все 146%
Новому руководителю страны нужно будет не забыть отменить все законы этого пейсателя.
Пытается прикрыть свою пятую точку. Шапка горит
«Знает кошка, чье мясо съела» — невольное проявление чувства, в том числе, вины. Так говорится о том, кто своим поведением или речами непроизвольно выдает чувства, мысли, поступки, которые ему хотелось бы скрыть.
Хороший закон!
Обнищание народа, это тяжкое или так хулиганка, продажа активов и ресурсов, Прощение госдолгов на суммы в трое превышающие бюджет, не ужели мало??? @
Сразу после отставки этого фигуранта, все эти "законы" должны быть отменены как противоречащие основному закону страны. Так же и основной закон должен быть вычищен от всего путинского мусора.
поскольку первые лица у нас обладают абсолютной властью, то следующий президент моментально отменит эти законы. и никакая дума или сф ему не помешают.
так что, действительно, закон не стоит бумаги на которой написан.
если такой закон издали, значит есть чего бояться...
Ну в год мыши он не окочурился.., может хоть в год быка копыта откинет...
23.12.2020 08:24
АБОРИГЕН
Помечтай, ага. Может тебе еще 1917-ый вернуть с большевиками?
Наивный какой, ни Навальный, ни Улюкаев, ни тысячи других граждан РФ никогда ему не простят совершенного...
Первый Лахтинский приступил к работе
08:32
- гость -
поскольку первые лица у нас обладают абсолютной властью, то следующий президент моментально отменит эти законы. и никакая дума или сф ему не помешают.
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Соглашусь, бить об шляпу основной закон государства - столетняя традиция, since 1924.
УК РФ Статья 4. Принцип равенства граждан перед законом
Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
УК РФ Статья 21. Невменяемость
1. Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения "общественно опасного деяния" находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики.
все для себя любимого
23.12.2020 08:24
АБОРИГЕН
Сразу после отставки этого фигуранта, все эти "законы" должны быть отменены как противоречащие основному закону страны.
оснавной закон страны - конституция
Статья 92.1 конституции рф
1. Президент Российской Федерации, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия, обладает неприкосновенностью.
так что чтоб отменить надобно в очередной раз поправить конституцию
ЗЫ: "Пересмотр фундаментальных положений Конституции равносилен пересмотру основ государственного строя страны, а ревизия ее норм, продиктованная политической конъюнктурой, — прямой путь к кризису власти и к расшатыванию органов власти, к опасным государственным конфликтам"(с)2001
)))
23.12.2020 09:13
- гость -
Не надо прикрываться заведомо дрянными формулировками. Полная юридическая равенство и никак иначе.
ты какой-то странный боря
Все животные равны, но некоторые животные равнее других(c)
23.12.2020 09:23
- гость -
Странно, это когда пялишь ЮРИДИЧЕСКОЕ РАВЕНСТВО на животных.
итог многолетней мышинной возни... голь. моль. и пенис повдоль....
Понятно, что боится ответственности, но учитывая, что власть передается только "своим", понимаю, что маразм крепчает - при полной смене руководства вся эта "солома" не поможет.
Моль такая Моль!
Собачки Павлова. Можно даже новость не писать, достаточно написать "Путин", и вся шваль, начиная от хохлоприбалтийских троллей и до месной шелупони начинает неконтролируемо источать желчь и дерьмо. Сами от вони не дохнете?
09:37
АБОРИГЕН
Он скорее всего про зоологический справочник утинской России Оруэлла, Утинский двор называется.
Вот наделал дел! Ладно ему неприкосновенность- Россию с колен поднял. Но за ним то неизвестно кто будет править и у всех пожизненно неприкосновенность. Хана, короче, нам.
А что делать окружению?
вот сегодня по Культуре в док.фильме 1992г. великий хоккейный тренер Тихонов сказал, что когда руководитель страны становится посмешищем среди народа и теряет авторитет - конец этой стране! тогда он имел ввиду СССР, но как это похоже на путарашку!
Соломку стелят.
23.12.2020 10:15
- гость -
В 1992 СССР уже не было. Учи матчасть.
23.12.2020 09:37
АБОРИГЕН
Странно, это когда пялишь ЮРИДИЧЕСКОЕ РАВЕНСТВО на животных.
а как-же защита прав животных в любимых тобой западных демократиях )))
В 1992 СССР уже не было. Учи матчасть.
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так он и говорил о развале СССР и его посмешищах-несменяйках-руководителях - хруще, бриньке и меченом! как в хоккее - если игроки ржут над тренером - команде писец...
23.12.2020 10:54
- гость -
А кто на этом поле игроки? Олигархи, силовики и чиновники. Народ уже давно ни во что не играет, кроме поддавков
07:44- гость -Новому руководителю нужно отменить все законы этого пейсателя.
08:24 АБОРИГЕН Сразу после отставки, все эти "законы" должны быть отменены
08:32- гость -следующий президент моментально отменит эти законы
Это что, наивность писать такое? Следующий президент не то что не отменит, а памятники по всей стране установит, музеи и пропагандистские центры о великом президенте открыты будут!
И эти же самые комментаторы о новом президенте после Путина будут писать такие же комментарии, как они недовольны этим новым! Ивсе, как у Некрасова:
«Вот приедет барин - барин нас рассудит…
Наконец однажды середи дороги
Шестернею цугом показались дроги:
На дрогах высокий гроб стоит дубовый,
А в гробу-то барин; а за гробом - новый.
Старого отпели, новый слезы вытер,
Сел в свою карету - и уехал в Питер.»
и ничего в этой системе не изменится!
Невинность Ельцину и Чубайсу Путин обеспечил, кто обеспечит неприкосновенность Путину? Навальный, Грудинин или Платошкин?
все трави кого хочешь)) как приняли так и поменяем. Врешь. не уйдешь!