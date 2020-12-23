Путин подписал закон о неприкосновенности экс-президента России

Президент России Владимир Путин подписал закон о гарантии неприкосновенности бывших глав государства. Об этом сообщается на портале правовой информации.

По новым правилам президент, чьи полномочий были прекращены, получает неприкосновенность. Это значит, что его не смогут привлечь к ответственности, а также задерживать, арестовывать, допрашивать и подвергать обыску. Эти же гарантии распространяются на недвижимость, документы и багаж бывшего национального лидера.

Лишить неприкосновенности экс-президента смогут только в том случае, если в его отношении возбудят уголовное дело о тяжком преступлении, совершенном во время исполнения им президентских обязанностей. Снятие неприкосновенности утверждает Совет Федерации.