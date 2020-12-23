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Новости

Путин подписал закон о неприкосновенности экс-президента России

, ИА "Амител"
Бывшего главу государства теперь нельзя арестовывать и допрашивать
Владимир Путин / Фото: vedtver.ru

Владимир Путин / Фото: vedtver.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о гарантии неприкосновенности бывших глав государства. Об этом сообщается на портале правовой информации.

По новым правилам президент, чьи полномочий были прекращены, получает неприкосновенность. Это значит, что его не смогут привлечь к ответственности, а также задерживать, арестовывать, допрашивать и подвергать обыску. Эти же гарантии распространяются на недвижимость, документы и багаж бывшего национального лидера.

Лишить неприкосновенности экс-президента смогут только в том случае, если в его отношении возбудят уголовное дело о тяжком преступлении, совершенном во время исполнения им президентских обязанностей. Снятие неприкосновенности утверждает Совет Федерации.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

23.12.2020 06:32
- гость -

А так как он пожизненный сенатор, то и сенаторы будут против. Как говорится шах и мат.

23.12.2020 06:35
- гость -

По реке кровавых слез
К берегам обмана
Невезучая страна
Держала путь

23.12.2020 07:21
- гость -

Стоит ли этот закон бумаги, на которой написан?

23.12.2020 07:27
-меcный-

Да он уже давно напрезидентил на гаагский трибунал за преступления против человечеством, причём против народа своей собственной страны, а вчерашрняя инфа про то как Навальный поговорил со следызаметателем в его отравлении то уже на все 146%

23.12.2020 07:44
- гость -

Новому руководителю страны нужно будет не забыть отменить все законы этого пейсателя.

23.12.2020 07:47
гость

Пытается прикрыть свою пятую точку. Шапка горит

23.12.2020 07:50
- гость -

«Знает кошка, чье мясо съела» — невольное проявление чувства, в том числе, вины. Так говорится о том, кто своим поведением или речами непроизвольно выдает чувства, мысли, поступки, которые ему хотелось бы скрыть.

23.12.2020 07:59
Н. Чаушеску

Хороший закон!

23.12.2020 08:14
- гость -

Обнищание народа, это тяжкое или так хулиганка, продажа активов и ресурсов, Прощение госдолгов на суммы в трое превышающие бюджет, не ужели мало??? @

23.12.2020 08:24
АБОРИГЕН

Сразу после отставки этого фигуранта, все эти "законы" должны быть отменены как противоречащие основному закону страны. Так же и основной закон должен быть вычищен от всего путинского мусора.

23.12.2020 08:32
- гость -

поскольку первые лица у нас обладают абсолютной властью, то следующий президент моментально отменит эти законы. и никакая дума или сф ему не помешают.
так что, действительно, закон не стоит бумаги на которой написан.

23.12.2020 08:33
- гость -

если такой закон издали, значит есть чего бояться...

23.12.2020 08:38
- гость -

Ну в год мыши он не окочурился.., может хоть в год быка копыта откинет...

23.12.2020 08:39
- гость -

23.12.2020 08:24
АБОРИГЕН

Помечтай, ага. Может тебе еще 1917-ый вернуть с большевиками?

23.12.2020 08:41
- гость -

Наивный какой, ни Навальный, ни Улюкаев, ни тысячи других граждан РФ никогда ему не простят совершенного...

23.12.2020 08:46
- гость -

Первый Лахтинский приступил к работе

23.12.2020 08:50
- гость -

08:32
- гость -
поскольку первые лица у нас обладают абсолютной властью, то следующий президент моментально отменит эти законы. и никакая дума или сф ему не помешают.
------
Соглашусь, бить об шляпу основной закон государства - столетняя традиция, since 1924.

23.12.2020 09:02
- гость -

УК РФ Статья 4. Принцип равенства граждан перед законом

Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

23.12.2020 09:03
- гость -

УК РФ Статья 21. Невменяемость

1. Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения "общественно опасного деяния" находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики.

23.12.2020 09:06
- гость -

все для себя любимого

23.12.2020 09:13
- гость -

23.12.2020 08:24
АБОРИГЕН

Сразу после отставки этого фигуранта, все эти "законы" должны быть отменены как противоречащие основному закону страны.

оснавной закон страны - конституция

Статья 92.1 конституции рф
1. Президент Российской Федерации, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия, обладает неприкосновенностью.

так что чтоб отменить надобно в очередной раз поправить конституцию

ЗЫ: "Пересмотр фундаментальных положений Конституции равносилен пересмотру основ государственного строя страны, а ревизия ее норм, продиктованная политической конъюнктурой, — прямой путь к кризису власти и к расшатыванию органов власти, к опасным государственным конфликтам"(с)2001
)))

23.12.2020 09:20
АБОРИГЕН

23.12.2020 09:13
- гость -
Не надо прикрываться заведомо дрянными формулировками. Полная юридическая равенство и никак иначе.

23.12.2020 09:23
- гость -

ты какой-то странный боря

Все животные равны, но некоторые животные равнее других(c)

23.12.2020 09:37
АБОРИГЕН

23.12.2020 09:23
- гость -
Странно, это когда пялишь ЮРИДИЧЕСКОЕ РАВЕНСТВО на животных.

23.12.2020 09:51
гость

итог многолетней мышинной возни... голь. моль. и пенис повдоль....

23.12.2020 09:54
- гость -

Понятно, что боится ответственности, но учитывая, что власть передается только "своим", понимаю, что маразм крепчает - при полной смене руководства вся эта "солома" не поможет.

23.12.2020 10:01
- гость -

Моль такая Моль!

23.12.2020 10:02
- гость -

Собачки Павлова. Можно даже новость не писать, достаточно написать "Путин", и вся шваль, начиная от хохлоприбалтийских троллей и до месной шелупони начинает неконтролируемо источать желчь и дерьмо. Сами от вони не дохнете?

23.12.2020 10:02
- гость -

09:37
АБОРИГЕН

Он скорее всего про зоологический справочник утинской России Оруэлла, Утинский двор называется.

23.12.2020 10:13
- гость -

Вот наделал дел! Ладно ему неприкосновенность- Россию с колен поднял. Но за ним то неизвестно кто будет править и у всех пожизненно неприкосновенность. Хана, короче, нам.

23.12.2020 10:13
- гость -

А что делать окружению?

23.12.2020 10:15
- гость -

вот сегодня по Культуре в док.фильме 1992г. великий хоккейный тренер Тихонов сказал, что когда руководитель страны становится посмешищем среди народа и теряет авторитет - конец этой стране! тогда он имел ввиду СССР, но как это похоже на путарашку!

23.12.2020 10:22
Злая гостья

Соломку стелят.

23.12.2020 10:42
- гость -

23.12.2020 10:15
- гость -

В 1992 СССР уже не было. Учи матчасть.

23.12.2020 10:44
- гость -

23.12.2020 09:37
АБОРИГЕН

Странно, это когда пялишь ЮРИДИЧЕСКОЕ РАВЕНСТВО на животных.

а как-же защита прав животных в любимых тобой западных демократиях )))

23.12.2020 10:54
- гость -

В 1992 СССР уже не было. Учи матчасть.
-------------
так он и говорил о развале СССР и его посмешищах-несменяйках-руководителях - хруще, бриньке и меченом! как в хоккее - если игроки ржут над тренером - команде писец...

23.12.2020 12:43
- гость -

23.12.2020 10:54
- гость -
А кто на этом поле игроки? Олигархи, силовики и чиновники. Народ уже давно ни во что не играет, кроме поддавков

23.12.2020 12:53
almas

07:44- гость -Новому руководителю нужно отменить все законы этого пейсателя.
08:24 АБОРИГЕН Сразу после отставки, все эти "законы" должны быть отменены
08:32- гость -следующий президент моментально отменит эти законы

Это что, наивность писать такое? Следующий президент не то что не отменит, а памятники по всей стране установит, музеи и пропагандистские центры о великом президенте открыты будут!
И эти же самые комментаторы о новом президенте после Путина будут писать такие же комментарии, как они недовольны этим новым! Ивсе, как у Некрасова:
«Вот приедет барин - барин нас рассудит…
Наконец однажды середи дороги
Шестернею цугом показались дроги:
На дрогах высокий гроб стоит дубовый,
А в гробу-то барин; а за гробом - новый.
Старого отпели, новый слезы вытер,
Сел в свою карету - и уехал в Питер.»

и ничего в этой системе не изменится!

23.12.2020 13:49
- гость -

Невинность Ельцину и Чубайсу Путин обеспечил, кто обеспечит неприкосновенность Путину? Навальный, Грудинин или Платошкин?

24.12.2020 18:43
Fkt

все трави кого хочешь)) как приняли так и поменяем. Врешь. не уйдешь!

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