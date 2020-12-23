Леонид Слуцкий приехал на Алтай

Главный тренер ФК "Рубин" Леонид Слуцкий отдыхает на Алтае. Об этом наставник казанского клуба сообщил на своей странице в Instagram.

Судя по опубликованным сторис и фотографиям, вместе со своими друзьями тренер исследует горы и их окрестности. "Красоты Алтая неповторимы", – написал он, опубликовав серию снимков алтайской природы.

Отметим, что после 19 туров чемпионата России ФК "Рубин" занимает девятую строчку в турнирной таблице, набрав 28 очков. Казанцы выиграли восемь матчей, четыре сыграли вничью, а семь – проиграли.