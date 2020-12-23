Барнаулец несколько дней тщательно готовился к краже, но забыл о существовании камер

Сотрудники полиции в Барнауле задержали вора, который устроил кражу с переодеваниями и долгим обдумыванием плана. Он смог унести с собой более 12 млн рублей.

Сам подозреваемый рассказал, что он долго готовился к совершению преступления. В день кражи он вышел из дома в виде пожилого хромающего мужчины, а вернулся, прикинувшись выпившим, чтобы обеспечить себе алиби.

"В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемый тщательно готовился к совершению кражи, не один день вынашивая преступный замысел: в частности, заранее позаботился о том, как обесточить сигнализацию, вывел из строя камеру видеонаблюдения, в обзор которой попадает вход в организацию, сделал дубликат ключей от сейфа, откуда впоследствии похитил деньги, документы и USB-накопители, а также пять смартфонов из складского помещения, позаботился о сменной одежде", – рассказали в региональном МВД.

После совершения кражи он на такси добрался до одного из загородных поселков и закопал рюкзак с добычей, но идеальный план разрушили камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали все перевоплощения преступника.

Теперь в отношении него возбудили уголовное дело.