Барнаулец несколько дней тщательно готовился к краже, но забыл о существовании камер

Сотрудники полиции в Барнауле задержали вора, который устроил кражу с переодеваниями и долгим обдумыванием плана. Он смог унести с собой более 12 млн рублей.
Сам подозреваемый рассказал, что он долго готовился к совершению преступления. В день кражи он вышел из дома в виде пожилого хромающего мужчины, а вернулся, прикинувшись выпившим, чтобы обеспечить себе алиби.
"В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемый тщательно готовился к совершению кражи, не один день вынашивая преступный замысел: в частности, заранее позаботился о том, как обесточить сигнализацию, вывел из строя камеру видеонаблюдения, в обзор которой попадает вход в организацию, сделал дубликат ключей от сейфа, откуда впоследствии похитил деньги, документы и USB-накопители, а также пять смартфонов из складского помещения, позаботился о сменной одежде", – рассказали в региональном МВД.
После совершения кражи он на такси добрался до одного из загородных поселков и закопал рюкзак с добычей, но идеальный план разрушили камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали все перевоплощения преступника.
Теперь в отношении него возбудили уголовное дело.
Комментарии
Наверное тоже раньше в ФСБ работал.
Какое заведение обокрал то?
Сам подозреваемый рассказал, что он долго готовился к совершению преступления. В день кражи он вышел из дома в виде пожилого хромающего мужчины, а вернулся, прикинувшись выпившим, чтобы обеспечить себе алиби.
----
Бредятина какая то.
23.12.2020 10:30
- гость -
Не бред, знал, что на него подозрения упадут первым делом.
На него и упали, дальше дело техники
10:34
- гость -
Не бред, знал, что на него подозрения упадут первым делом
----------
Статья(публикация) такая себе, сухонькая. Я телефонные номера подписываю более информативно.
Абориген теперь спать по ночам не будет, будет трусы проверять.
Как там говорят? Прачка подлила новичка в стиральную машину? )))
23.12.2020 10:48
- гость -
Что, подгорает за Путина и его шараги? Терпи, лучше не будет.
Гульфик обрабатывал?
Поражают такие неумные люди. Сидят всю жизнь, ничего не меняют в ней системно и целенаправленно, а мечтают куш мгновенный сорвать. Сколько он в тюрьме просидит, мог бы эти миллионы заработать.
мог бы эти миллионы заработать
---
тупо комментируя подобные новости)
23.12.2020 10:38
- гость -
На Банкфаксе подробнее:
"ОДИН ИЗ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА: БАРНАУЛЬСКИЙ ЗАВХОЗ УСТРОИЛ НАСТОЯЩИЙ СПЕКТАКЛЬ РАДИ ХИЩЕНИЯ 12 МЛН РУБЛЕЙ"
Стасик-яйцеголовый по камерам хоть кого найдёт
На Банкфаксе подробнее:
"ОДИН ИЗ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА: БАРНАУЛЬСКИЙ ЗАВХОЗ УСТРОИЛ НАСТОЯЩИЙ СПЕКТАКЛЬ РАДИ ХИЩЕНИЯ 12 МЛН РУБЛЕЙ"
----------
Спектакль в кражах, грабежах и других отъёмах собственности - залог успеха. Нарисуй себе на кистях наколки, хромай как с протезом - вот тебе и особые приметы. Такие дела.
Учись, студент.