Более половины россиян ожидают, что 2021 год для них окажется лучше, чем 2020. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка "Открытие".
"53% россиян полагают, что их личный 2021 год окажется лучше 2020 года. 35% наших сограждан считают, что в новом году для них ничего существенно не изменится. Лишь 12% респондентов думают, что 2021 год окажется хуже, чем 2020 год", – сказано в результатах работы.
Около 30% ожидают окончания пандемии к лету следующего года, а остальные уверены, что ограничения, связанные с коронавирусом, продлятся до конца 2021. 17% респондентов надеются увеличить свой доход, а половина опрошенных, наоборот, ожидают снижения зарплат.
Комментарии
Лучше будет только после того как Путин уйдёт со всей своей шайкой.
"Мечты, мечты, мечты,
Они, конечно хороши,
Они нам часто душу греют,
Быть практичным не умеют.
Честнее надо все же жить,
Брать только то, что надлежит,
По совести по общему закону,
По божьему предписанному кону".
Если жить по стиху. Будет лучше .
Больше половины россиян надеются, что 2021 год будет лучше 2020
Отрицание реальности это уже болезнь...
Наивные чукотские дети...
23.12.2020 10:23
АБОРИГЕН
Лучше будет только после того как Путин уйдёт со всей своей шайкой.
Вам что плохо живется на даче под Киевом? Вас геморой не мучает, тоже он виноват?
в 2021 году все таже нефтегазовая игла, повышение тарифов жкх, да доллар по 100 деревянных рублей, евро по 150 рублей, масло, сахар, гречка и т.д. по 100-150 рублей, солярис, рио, логан, поло по 1,6 млн. рублей
23.12.2020 11:51
- гость -
слышим это лет 10 уже
Если китайцы перестанут летучих мышей чпокать
Может и будет лучше???
кетайцы жрали летучих мышей.
коронавирус
негры драли обезьян. спид
чурки драли коз
сифилис
европа совсем не мылась
холера
только сибирь ходит в баню и спит с тетками
23.12.2020 10:23
АБОРИГЕН
Будет хуже если Путин уйдет. Ручное управление и суперпрезидентское государство специально так и выстраивается. Чтобы люди не меняли ничего так как будет еще хуже. Если Путин уйдет Россия развалится как и СССР еще на более мелкие куски. А если не уйдет то страна будет полуобмороком пожизненным
23.12.2020 12:47
- гость -
Переспим?
Будет хуже если Путин уйдет. Ручное управление и суперпрезидентское государство специально так и выстраивается. Чтобы люди не меняли ничего так как будет еще хуже. Если Путин уйдет Россия развалится как и СССР еще на более мелкие куски. А если не уйдет то страна будет полуобмороком пожизненным
__________
Лучше уж тогда пусть развалится, так хоть какой то шанс будет на светлое будущее
23.12.2020 15:06
- гость -
так хоть какой то шанс будет на светлое будущее
Сейчас оно и есть. В позднем СССР говорили, что светлое будущее - следующая фаза развития.