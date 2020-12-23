Больше половины россиян надеются, что 2021 год будет лучше 2020

Более половины россиян ожидают, что 2021 год для них окажется лучше, чем 2020. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка "Открытие".

"53% россиян полагают, что их личный 2021 год окажется лучше 2020 года. 35% наших сограждан считают, что в новом году для них ничего существенно не изменится. Лишь 12% респондентов думают, что 2021 год окажется хуже, чем 2020 год", – сказано в результатах работы.

Около 30% ожидают окончания пандемии к лету следующего года, а остальные уверены, что ограничения, связанные с коронавирусом, продлятся до конца 2021. 17% респондентов надеются увеличить свой доход, а половина опрошенных, наоборот, ожидают снижения зарплат.