Больше 100 единиц техники работают на дорогах Барнаула 23 декабря

23 декабря к очистке улиц Барнаула от снега привлечены 104 единицы техники, 33 из которых – машины сторонних организаций. Об этом пишет пресс-служба мэрии.

В ночь с 22 на 23 декабря дорожники убрали 6304 кубометра снега, а проезжие части обработали противогололедными материалами.

"Снег вывозили с проспектов Ленина, Красноармейского, Комсомольского, Социалистического, Космонавтов, улиц Димитрова, Молодежной, Советской Армии, Попова, Энтузиастов, проезда Северного Власихинского, Балтийской, Ускова, Взлетной, Челюскинцев, 80-й Гвардейской Дивизии, Северо-Западной, П. Сухова, Э. Алексеевой, Школьной, Нагорной, Советской, Солнечной, Полевой, Павловского тракта", – сказано в сообщении.

Дорожники призывают барнаульцев по возможности отказаться от использования личного транспорта и быть максимально внимательными на дорогах.