Проверка на прочность. В СГК рассказали о снижении доходов и неснижении инвестиций

Энергетика может быть довольно прибыльным видом бизнеса. Но только если в нее очень хорошо вкладывать и работать на долгосрочную перспективу. Такого принципа придерживается Сибирская генерирующая компания. А потому, даже несмотря на снижение прибыли в 2020 году, продолжает инвестировать в теплоэнергетику миллиарды рублей. Об этом во время онлайн-эфира, который, кстати, прошел в День энергетика, 22 декабря, рассказал генеральный директор СГК и СУЭК Степан Солженицын. А еще он пояснил, почему Россия пока никак не сможет отказаться от угля.

Не самый успешный год

Подводя итоги уходящего 2020 года, глава компании назвал два важных фактора снижения прибыли. Во-первых, ситуация на международном рынке. А рынок в этом году давал очень низкую цену на уголь (СУЭК добывает и продает этот вид топлива). Что привело к сокращению дохода компании. Тот же финансовый результат и по линии выработки электроэнергии на ГРЭС и теплоэнергии на ТЭЦ за счет половодных весны и лета и теплой зимы.

И, конечно же, пандемия коронавируса. Это повлияло на ход ремонтных работ – некоторые подрядчики задерживали поставки оборудования и материалов. Но все запланированное все равно успели в срок.

Вот в чем он наверняка уверен, так это в том, что дистанционный формат, на который страна неожиданно перешла в 2020 году, останется со всеми еще надолго. Хотя компания на него полностью и не переходила – персонал, работающий с оборудованием, с честью и достоинством отработал все пики заболеваемости на местах.

"Меня обрадовала работа наших людей в условиях пандемии. Они подготовили город к зиме, несмотря на все сложности, сделали все на совесть. Проверку на прочность прошел не только металл, но и коллектив", – отметил Солженицын.

Инвестиций меньше не стало

Несмотря на снижение прибыли и экономические последствия пандемии, никаких сокращений и оптимизаций в самой компании не было. Не сокращали и инвестиционные программы.

"У нас нет привычки останавливаться, как только цены упали. Наоборот, мы работаем вдолгую. Вкладываем инвестиции с окупаемостью не на 2-3 года, а на 10-15 лет", – подчеркнул он.

И вложения будут только расти. Если в 2020 году компания направила на развитие отрасли 12 млрд рублей, то через 10 лет сумма составит уже 35 млрд.

По словам Солженицына, это позволит проводить модернизацию опережающими темпами. Менять в год не 0,5% сетей и оборудования, а 2,5%. А ведь эти, казалось бы, небольшие проценты в переводе на реальный объем – тысячи километров труб и единиц оборудования.

Будущее за альткотельной

Залог долгосрочного инвестирования – переход на метод альтернативной котельной. Эта модель тарифного регулирования предполагает вложение инвестиций без резкого увеличения тарифов.

"Это долгосрочные отношения. Мы берем на себя обязательства (по инвестированию в теплоснабжение городов больших средств, – прим. ред.) и будем их выполнять", – подчеркнул Степан Солженицын.

Метод альткотельной применяется уже почти во всех регионах, где работает СГК – в Алтайском и Красноярском краях, Хакасии, Кузбассе. А вот Новосибирская область пока думает.

На Алтае, например, этот метод уже ввели в Барнауле и Рубцовске, готовится к переходу Бийск.

А вот планов по вхождению в проблемный алтайский город Яровое у компании пока нет. Напомним, предыдущий собственник городской ТЭЦ довел ее до такого состояния, что власти были вынуждены объявить режим ЧС и расторгать договор в суде. Кстати, чтобы построить новую угольную станцию с нуля, в чистом поле, нужно 100-150 млрд рублей.

"Яровое – одна из самых горячих и проблемных точек. Мы на связи с Алтайским краем, помогаем, ремонтируем. Но как ответственный инвестор мы пока не беремся входить в Яровое и брать за него ответственность полностью", – констатировал Степан Солженицын.

Не дожидаясь жалоб

Не изменила пандемия и еще один ключевой принцип работы – клиентоориентированность.

"Это не только про то, как быстро отремонтировать вышедшее из строя оборудование или сети. Не только про то, как подать тепло в сеть. А про то, стало ли тепло в каждой квартире. И довольны ли люди полученной услугой", – сказал топ-менеджер компании.

А потому СГК так активно налаживает обратную связь с потребителями. И на уровне сбора жалоб, и на превентивном уровне – установкой счетчиков и логгеров (прибор для измерения тепла), чтобы видеть проблемы, не дожидаясь обращений.

Перейти на газ очень дорого

Участники эфира задавали Степану Солженицыну много вопросов. Часть из них касалась будущего угольной энергетики и возможного перевода станций на газ.

"В Сибири и на Дальнем Востоке уголь – это экономически эффективный вид топлива, самый дешевый на сегодняшний день. И ресурс угля огромный. Вопрос в том, в какой момент по экономическим и общественным причинам население проголосует за отказ от этого вида топлива. Как это сделала когда-то Германия. Сейчас они платят за отопление запредельные цены, но это был общественный консенсус. Надеюсь, в нашей стране когда-то будет такой уровень жизни, чтобы можно было принимать подобные решения", – ответил руководитель компании.

Но и в России часть территории ужа давно топится газом. Собственно, почти вся страна до Урала. Потому что голубое топливо там есть и оно дешевле угля.

"Нужно смотреть, что нам по карману. У людей нет возможности платить за коммуналку по 30% от доходов. Так что если даже очень захотим перевести угольные ТЭЦ на газ, мы пока не сможем этого сделать. Наша обязанность – давать самый экономичный и надежный источник тепла", – добавил он.

Как ранее рассказывали в СГК, перевод одной угольной ТЭЦ в Красноярске на газ и доведение голубого топлива до потребителей будет стоить более 300 млрд рублей. Это значит, что тариф на тепло для населения увеличится в три раза.

Не забыли об экологии

Но это не значит, что ничего менять не надо. Компания ставит перед собой еще одну важную задачу – снизить влияние выработки энергии и производства тепла на экологию. Поэтому каждый год проводит модернизацию газоочистного оборудования. Наиболее масштабный проект сейчас реализуют в Красноярске – в одном из самых промышленно развитых, а потому экологически неблагополучных городов Сибири. На днях на городской ТЭЦ-1 запустят первый современный электрический фильтр. Многомиллионная конструкция высотой с трехэтажный дом повысит очищение выбросов в окружающую среду до 99%.

Подобные работы уже идут или пройдут в ближайшие пару лет на всех станциях СГК: в Кузбассе, на Алтае, в Хакасии, Новосибирской области и других регионах. А кроме того, компания постепенно переводит потребителей с устаревших, экологически вредных и дорогих в использовании котельных на более современные ТЭЦ.