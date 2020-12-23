За три месяца безработица в Алтайском крае снизилась на 11%

С момента пикового значения в сентябре к началу третьей декады декабря безработица в Алтайском крае упала на 4,4 тысячи человек, что составляет 11% от их общего числа в начале осени.
По состоянию на 21 декабря в службе занятости зарегистрировано 36,2 тыс. безработных. Об этом заявила во время онлайн-форума 22 декабря начальник краевого управления по труду и занятости населения Надежда Капура.
"Всего с начала года в службу занятости обратились 93,8 тыс. граждан, – уточнила Капура. – При содействии специалистов центров занятости населения трудоустроены 42,7 тыс. человек, в том числе на общественные и временные работы – 9,7 тыс. человек".
Как ранее писал amic.ru, президент России Владимир Путин признал, что реальные доходы населения в 2020 году упали, а безработица возросла. Соответствующее заявление президент сделал во время большой пресс-конференции, отвечая на вопрос об итогах уходящего года.
Комментарии
Многовато поумерало
Грачи улетели?
23.12.2020 11:22
- гость -
Не,производство попёрло,судя по отчётам для Путина.
безработица в Алтайском крае упала на 4,4 тысячи человек
...перестали давать статус безработного, не...
Просто, чере 6 месяцев человеку перестают платить пособие, и снимают статус безработного.
померли люди и из края уехало много
Действительно, с с весны зарегистрированных безработных, которым платили минималку+на детей, в декабре поснимали с учета.
по отчетам все как красиво, типа все устроились в газпром
Короновирус хотя бы здесь помог.
Сказали ведь сократим число бедных и безработных. Вот и сокращают , как могут
Статистика вещь лукавая...
Угрозами заставляют сниматься с учета. Мне сказали, что если не напишу заявление о снятии с учета в службе занятости, то меня все равно снимут своими способами. Вот так и безработицу снижают.
Мне сказали, что если не напишу заявление о снятии с учета в службе занятости, то меня все равно снимут своими способами.
Да, такой метод практикуется с приходом Надежды Капура.
прошу сразу граждан на меня не сердиться, то, что я сейчас скажу, не соответствует ощущениям, с которыми люди сталкиваются в реальной жизни (c)
ну так смертность выросла, безработица снизилась. нет худа без добра, да?