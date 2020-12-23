За три месяца безработица в Алтайском крае снизилась на 11%

С момента пикового значения в сентябре к началу третьей декады декабря безработица в Алтайском крае упала на 4,4 тысячи человек, что составляет 11% от их общего числа в начале осени.

По состоянию на 21 декабря в службе занятости зарегистрировано 36,2 тыс. безработных. Об этом заявила во время онлайн-форума 22 декабря начальник краевого управления по труду и занятости населения Надежда Капура.

"Всего с начала года в службу занятости обратились 93,8 тыс. граждан, – уточнила Капура. – При содействии специалистов центров занятости населения трудоустроены 42,7 тыс. человек, в том числе на общественные и временные работы – 9,7 тыс. человек".

Как ранее писал amic.ru, президент России Владимир Путин признал, что реальные доходы населения в 2020 году упали, а безработица возросла. Соответствующее заявление президент сделал во время большой пресс-конференции, отвечая на вопрос об итогах уходящего года.