Каждый сотый житель Земли заразился коронавирусом

Общее число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 77,95 млн человек. Таким образом, COVID-19 заболел каждый сотый житель Земли.

Как пишет ТАСС со ссылкой на данные властей, экспертов и СМИ, на данный момент доля заразившихся составляет более 1% от населения планеты. Сейчас в мире регистрируется до 600 тысяч новых случаев инфицирования в сутки.

По информации проекта Университета Джонса Хопкинса, на первом месте по числу зараженных остаются США (более 18 млн человек), после идет Индия (10 млн), Бразилия (7,3 млн) и Россия (2,9 млн). Замыкает пятерку стран Франция более чем с 2,5 млн случаев коронавируса.