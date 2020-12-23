Каждый сотый житель Земли заразился коронавирусом

Общее число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в мире превысило 77,95 млн человек. Таким образом, COVID-19 заболел каждый сотый житель Земли.
Как пишет ТАСС со ссылкой на данные властей, экспертов и СМИ, на данный момент доля заразившихся составляет более 1% от населения планеты. Сейчас в мире регистрируется до 600 тысяч новых случаев инфицирования в сутки.
По информации проекта Университета Джонса Хопкинса, на первом месте по числу зараженных остаются США (более 18 млн человек), после идет Индия (10 млн), Бразилия (7,3 млн) и Россия (2,9 млн). Замыкает пятерку стран Франция более чем с 2,5 млн случаев коронавируса.
Комментарии
на данный момент доля заразившихся составляет более 1% от населения планеты
1,98% в РФ
1,35% в АК
пандемия однако...
Это официальная статистика, сравните с реальным положением дела у нас, например.
Жуть то какая... И это всё мега-заразный вирус, от которого нам всем предписывают задыхаться в намордниках, а не дышать нормально, как дано природой. Думайте, товарищи...
23.12.2020 12:52
Гость
Жуть то какая... И это всё мега-заразный вирус, от которого нам всем предписывают задыхаться в намордниках, а не дышать нормально, как дано природой. Думайте, товарищи...
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Не хочешь дышать через маску, будешь дышать через ИВЛ. Думай, "товарищ".