Главный ледовый городок Бийска могут не доделать к Новому году

Главный ледовый городок Бийска на Петровском бульваре могут не успеть полностью подготовить до Нового года, сообщает "Бийский рабочий".

По информации издания, такая ситуация сложилась не по вине подрядчика, который свои обязательства исполняет, а из-за слишком позднего заключения контракта – проект долго согласовывали.

"Договор на оказание услуг по резке льда чиновники Бийска заключили слишком поздно – резчики просто не успевают сделать такой объем работ в оставшееся до Нового года время. Резка сейчас ведется с раннего утра и до позднего вечера", – пишет газета.

Стоит отметить, что большинство других новогодних площадок наукограда уже полностью готовы и принимают посетителей.

В частности, радуют бийчан городок у ДК БОЗ, украшенный световыми фигурами и наряженной елкой, а в сквере Ломоносова пользуются популярностью ледовые цифры и фигуры.

Ранее amic.ru писал, что строящийся снежный городок в Камне-на-Оби подвергся нападению вандалов. Они разгромили архитектурные фигуры, попытались сорвать гирлянду, из-за чего проводку замкнуло.