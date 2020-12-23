Томенко анонсировал строительство новых спорткомплексов и ледовых дворцов на Алтае

Несколько крупных спортивных объектов построят в ближайшие несколько лет в Алтайском крае. Среди них – ледовый дворец "Алтай" на проспекте Сибирском. Его строительство началось много лет назад, но прекратилось из-за отсутствия финансирования. Об этом рассказал губернатор региона Виктор Томенко во время пресс-конференции по итогам 2020 года.
По его словам, в следующем году начнется строительство двух спортивных комплексов в Барнауле. Они по своему объему будут повторять спорткомплекс "Победа". Они будут построены полностью за федеральные средства. Один из физкультурно-оздоровительных центров появится в Индустриальном районе на улице Взлетной. Второй – рядом с парком "Арлекино". Кроме того, в 2021 году достроят ледовый дворец в Бийске за 250 миллионов рублей.
С участием средств краевого бюджета будет достроен ледовый дворец в Барнауле (проспект Сибирский, 52). На это потребуется около 750 миллионов рублей. После строительства там будут тренироваться дети из СШОР "Алтай".
"Там будет хороший комплекс. Мы это увидим и почувствуем, когда последовательно реализуем программу", – отметил губернатор.
Виктор Томенко напомнил, что недавно на принципах государственно-частного партнерства открылся ледовый комплекс "Гимаев-Арена" в Рубцовске. Объем инвестиций составил 241,2 миллиона рублей, из них 127 миллионов рублей – средства частного партнера. Объект после строительства поступил в государственную собственность края, а частный бизнес по концессионному соглашению в течение 7-8 лет будет управлять им, предоставляя "социальные часы" бюджетным учреждениям. В декабре в "Гимаев-Арене" начались первые занятия юных хоккеистов.
В Белокурихе в следующем году должна завершиться реконструкция школы олимпийского резерва по горным лыжам.
Комментарии
как раз, самое время)
"Второй – рядом с парком "Арлекино"."
Но ведь "Победа" буквально в двух шагах
Или я чего-то не понимаю?
Нам бы старое сохранить. Стадион "Локомотив" какой-нибудь...
да успокойтесь Вы, хватит деньги на воздух тратить. Для кого это надо, человек 40 будут заниматься и всё?!! Скажите что еще бесплатно. Раньше хоть глаза мазали перед всем миром, а сейчас теперь мировой пендель получили
На эти деньги лучше трамваев с троллейбусами купи
Нужно продвигать идею - город-спортзал. Чтобы была возможность заниматься спортом уже при выходе за порог подъезда. Уличные тренажёры во дворах вместо незаконных парковок. И дёшево и массово. А политика профессионального спорта абсолютно дискредитировала себя. И строить огромные центры ради занятия в них нескольких десятков человек очень затратно, да теперь и не нужно, т.к. попёрли наших спортсменов отовсюду.
ковидный госпиталь уже построили, остались ледовые дворцы
Всё в основном в Барнауле да в Барнауле когда хотябы в Новоалтайске, что то будут строить. Построили одну футбольную поляну на этом и успокоились.