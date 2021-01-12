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Полный газ. Пять причин, почему стоит перевести автомобиль на голубое топливо

, ИА "Амител"
Благодаря компании "ГАЗОЙЛ" автовладельцы смогут сэкономить деньги не только на покупке газа, но и на установке оборудования

Замечая очередное повышение стоимости бензина, невольно задумываешься, как сократить постоянно растущие траты. И тут есть два варианта: либо уменьшать число поездок на собственном авто (а для людей, чья работа связана с машиной, это вообще не вариант), либо искать альтернативы дорогому нефтепродукту.

Для тех, кто намерен отказаться от бензина, компания "ГАЗОЙЛ" – одна из крупнейших сетей многотопливных АЗС в Сибири – запустила беспрецедентно выгодную программу по газификации автотранспорта "Переходи на газ. Уходи в отрыв". И можно назвать как минимум пять причин, почему этим предложением стоит воспользоваться уже сейчас.

Причина №1: это экономично.

Несмотря на то, что расход газа на сотню чуть выше, чем у бензина, стоит он почти вдвое дешевле. При пробеге 100 км в день с расходом 12 литров и цене на АИ-95 43,5 рубля за год на бензин вы потратите 190 530 рублей. А мы помним, что ценники на АЗС меняются регулярно, так что фактические расходы будут еще больше.

Газа на те же 100 км потребуется около 14 литров. Но при средней цене 24,5 рубля он обойдется в 125 195 рублей. За год вы сохраните в семейном бюджете более 65 тысяч рублей!

На этом пункте можно было бы и закончить. Но газ помогает экономить не только на самом себе.

Причина № 2: это технологично.

Сгорание бензина в поршневой системе автомобиля приводит к постепенному смыванию масла с цилиндров. Трение увеличивается и, как следствие, повышается степень износа двигателя. К тому же из-за различных примесей на поршнях, клапанах и свечах зажигания скапливаются нагар и смолы. С газом таких проблем не возникает, а это прямая экономия на обслуживании и ремонте автомобиля.

Тем, кто регулярно ездит на дальние расстояния, установка газобаллонного оборудования также помогает сохранить нервные клетки. По статистике "ГАЗОЙЛ", около 15% клиентов переходят газ, чтобы в машине было сразу два бака с горючим и не приходилось заезжать на сомнительные АЗС, если в пути внезапно загорелась лампочка.

К слову, сеть "ГАЗОЙЛ" в Сибирском федеральном округе насчитывает около 200 автозаправочных газовых станций. И расположены они таким образом, чтобы в пути у вас не возникало проблем с заправкой автомобиля.

Причина № 3: это эффективно.

Так как октановое число газа превышает 100 единиц, он выдерживает более высокую степень сжатия без детонации. А это напрямую влияет на мощность двигателя. Только за счет самого факта перехода на газ вы получаете более мощный автомобиль.

Причина № 4: это экологично.

Быть экологичным сегодня – это не просто дань моде, а осознанная позиция граждан многих развитых государств. Выбросы в атмосферу при сгорании газа в десятки раз меньше, чем при сгорании нефтепродуктов. И выхлопы на автомобилях, оснащенных ГБО, менее токсичны: они содержат в два-три раза меньше оксида углерода, в 1,2 раза меньше окиси азота, в 1,9 раза меньше углеводородов и вообще не содержат вредных соединений серы.

В случае утечки газ просто испарится, тогда как бензин уйдет в землю, отравляя ее. Да и в случае повреждения топливного бака (например, при ДТП) опасность воспламенения газа во много раз ниже, чем при разлитии бензина.

Переходя на газ для сохранения экологии, прямую выгоду для своего кармана вы вряд ли почувствуете. Но будете знать, что бережете воздух и почву для своих детей и внуков. А это бесценно.

Причина № 5: это выгодно.

Установка газобаллонного оборудования особенно выгодна тем водителям, чей автомобиль расходует более 9 литров высокооктанового бензина (АИ-95, АИ-98) на трассе и более 12 литров – в городе, или кто ежегодно проезжает более 20 тысяч км. До конца 2021 года они могут перейти на газ по беспрецедентно выгодной цене!

В рамках программы газификации автотранспорта "Переходи на газ. Уходи в отрыв" от компании "ГАЗОЙЛ" установка комплекта оборудования под ключ будет стоить всего 15 900 рублей для автомобилей с четырехцилиндровым двигателем или 23 900 рублей для двигателей с шестью или восемью цилиндрами. Плюс два года расширенной гарантии.

Установку будут проводить сертифицированные мастера, которые имеют достаточно большой опыт работы, в том числе с новыми и редкими марками авто, и учтут все особенности эксплуатации вашего транспортного средства.

По подсчетам специалистов установочного центра, которые перевели на голубое топливо более четырех тысяч автомобилей, газобаллонное оборудование окупается уже в первые полгода. Быть может поэтому подавляющее большинство автовладельцев после успешного использования ГБО на одной машине переводят на газ все последующие автомобили.

Главное условие, которое участнику программы необходимо выполнить для получения специальной цены: в срок до 10 месяцев заправить 2500 литров газового топлива по депозитной карте. Узнать подробности, а также оставить заявку на установку оборудования можно прямо сейчас на сайте gbo.uk-gk-gazoil.ru.

Сеть многотопливных АЗС "Газойл"
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

12.01.2021 09:17
знакомый

Как построят в Краснощеково газовую заправку, так сразу и перейдем на газ

12.01.2021 09:24
almas

Одна причина, чтобы этого не делать: машины разработаны на применение бензина, но не на работе на каком-то другом топливе. Хотите быстро угробить двигатель - переходите на газ.

12.01.2021 09:28
- гость -

Хотите быстро угробить двигатель - переходите на газ.

какая чушь!

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