Душа компании. Как выбрать настольную игру на новогодние праздники и не только

Настольная игра под елкой не только приятно удивит, но и позволит весело провести время за праздничным столом и на новогодних каникулах. Это популярный вид развлечения, который со временем стал целой культурой. На полках магазинов появляется все больше новых жанров, героев и даже целых серий определенных игр. Поэтому разобраться в многообразии "настолок" новичку бывает непросто. Как выбрать ту, которая станет душой вашей компании?

В первую очередь нужно понять, что вообще интересно вам и вашим друзьям. Нельзя одну и ту же игру рекомендовать всем подряд. Как проходят ваши встречи? У одних компания сама по себе шумная и неусидчивая. А у других, наоборот, – тихая и внимательная к деталям. Так, первым подойдут развлекательные карточные или игры для вечеринок, вторым – детективные игры или варгеймы.

В целом настольные игры отличаются друг от друга по функции (развлекательные, азартные, обучающие, для общения, головоломки), по характеру (думать или двигаться), по типу правил или используемых компонентов. В Барнауле все виды настольных игр можно найти в магазине HobbyGames. Опишите пожелания продавцу и он поможет сделать выбор.

Детские игры

Созданы, чтобы развить и обучить ребенка первичным понятиям, названиям предметов, разнообразию геометрических форм.

Карточные игры, филлеры

Это игры с несложными правилами, понятными и детям, и взрослым. Как правило, рассчитаны они не более чем на 30 минут.

Абстрактные логические игры

Подходят под определение "умных" настольных игр. В них открыта вся информация и нет случайностей: эти игры заставляют думать. Различаются по уровню сложности.

Настольные ролевые игры

Это игры, где участники превращаются в характерных персонажей, собирают артефакты и сражаются со злодеями. Игроки вживаются в роли выбранных героев, принимают решения, борются за выживание. Ролевые игры требуют знания правил, а также специального игрока, гейм-мастера – ведущего.

Коллекционные карточные игры

Выделяют два направления: коллекционные карточные игры (ККИ) и живые карточные игры (ЖКИ). По душе поиск необычных карточек? Обратитесь к жанру ККИ: соберите уникальную колоду, приобретая специальные расширения (бустеры), которые содержат случайный набор карт с новыми игровыми комбинациями и стратегиями.

Если же цените баланс и расчет, то обратите внимание на жанр ЖКИ. Вас ждет составление игровых колод, но внутри каждого набора – заранее запланированный издателем комплект карт. За счет этого шансы с другими игроками уравниваются, а победит тот, кто лучше распорядится колодой, применив игровой опыт и стратегическую дальнозоркость.

Файтинги

Игры с прямым конфликтом, с примитивным игровым полем или без него. Активно используются карточки с различными ударами, заклинаниями, перемещениями или другими событиями.

Игры для вечеринок

Это развлекательные игры, подталкивающие к общению. Предназначены для большого количества игроков – как правило, от четырех.

Большие стратегии

Это игры для тех, кто не спешит и любит мыслить глобально.

Детективные игры

Можно не только читать и смотреть кино о великих детективах, но и почувствовать себя одним из них. Варианты сюжетов детективной игры многогранны: это и прошлые эпохи, и авторские вселенные (например, Лавкрафта) или паранормальные миры.

Варгеймы

Это глобальные военно-тактические игры с большим количеством миниатюр, специальным полем и сложными правилами.

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