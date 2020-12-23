Эксперты назвали подарки, которые могут переносить коронавирус

"Переносчиком" коронавируса может стать внушительный перечень различных игрушек, подарков и новогодних аксессуаров. По словам врача-эпидемиолога Ольги Ненастиной, вирус способен сохраняться на картонных поверхностях до суток, а на пластиковых и металлических – до трех дней.
Как объяснила специалист в разговоре с РИА Новости, болезнетворные микроорганизмы может содержать на себе практически любая поверхность, а на одежде и постельном белье они могут процветать за счет теплых условий.
"Поэтому при выборе подарков в торговых центрах необходимо обязательно быть в масках и одноразовых перчатках", – подчеркнула эксперт.
Другой врач-иммунолог Владислава Жемчугова посоветовала после покупки подарков лучше обработать дезинфицирующими средствами и выносить их на некоторое время на балкон.
Комментарии
Ка вы уже достали......
главное - в носу не ковыряться, когда подарки выбираешь
23.12.2020 15:00
- гость -
Ка вы уже достали......
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Кто тебя достал и чем? Что, тебя, бедного заставляют маски носить и грязные руки не облизывать? Так ты же сам подцепишь заразу и будешь потом орать, чтоб тебя срочно лечили и спасали.
Обязательно моем дома после магазина всё, что можно помыть (пластиковые бутылки с молоком, метал.банки с оливками, тушенкой и т.д.). Телефоны, планшеты после улицы протираем спиртом.
23.12.2020 16:57
- гость -
зачем?
на улице морозяк
думаете вирус мороза не боится?
23.12.2020 17:54
- гость -
зачем?
на улице морозяк
думаете вирус мороза не боится?
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"По мнению ведущих мировых специалистов, коронавирус не боится мороза. Он сохраняет свою активность в любые холода, даже если столбик термометра падает ниже отметки нуля. В окружающей среде при таких условиях он способен прожить до двух лет, не теряя своей жизнеспособности.
Последние исследований показали, что штамм легко выживает при температуре -25С, и даже хранится до 72 часов в условиях температуры холодильника в 4 С. Вирус не убивает холод морозильника, и он легко может дожидаться своего часа на продуктах и стенках морозильных агрегатах."