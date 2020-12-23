Эксперты назвали подарки, которые могут переносить коронавирус

"Переносчиком" коронавируса может стать внушительный перечень различных игрушек, подарков и новогодних аксессуаров. По словам врача-эпидемиолога Ольги Ненастиной, вирус способен сохраняться на картонных поверхностях до суток, а на пластиковых и металлических – до трех дней.

Как объяснила специалист в разговоре с РИА Новости, болезнетворные микроорганизмы может содержать на себе практически любая поверхность, а на одежде и постельном белье они могут процветать за счет теплых условий.

"Поэтому при выборе подарков в торговых центрах необходимо обязательно быть в масках и одноразовых перчатках", – подчеркнула эксперт.

Другой врач-иммунолог Владислава Жемчугова посоветовала после покупки подарков лучше обработать дезинфицирующими средствами и выносить их на некоторое время на балкон.