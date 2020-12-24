Криптобиржи для новичков: с чего начать и какую выбрать

Криптовалюта – это отличный способ не только хранения средств, но и их приумножения. Криптовалюты называют деньгами будущего, через некоторое время они, возможно, станут полноценной мировой финансовой системой. Несмотря на все сомнения и опасения, криптовалюты продолжают использовать, их цена и спрос на них растут.
Самый известный способ торговать криптовалютой – зарегистрировать кошелек Bitcoin, с помощью него покупать криптовалюту и обменивать на альткоины на специализированной бирже. Разберемся, какую криптовалютную биржу выбрать новичку. Найти их полный список можно по ссылке.
Что это такое?
Криптобиржа – это посредник между покупателем и продавцом электронной валюты. Другими словами, это онлайн-платформа, с помощью которой можно реализовывать выгодные транзакции и получать прибыль.
За свою работу она берет небольшую комиссию, которую обязательно необходимо учитывать при конвертации, чтобы остаться в плюсе.
Для новичка такой ресурс может стать очень полезным, так как многие не до конца понимают, как именно действовать, входя в игру на рынке интернет-валют.
Несмотря на то, что валюта действительна только в интернете, ее можно вывести на счет в обычном банке и таким образом ощутить прирост денежной прибыли.
Криптовалюта – очень гибкая единица, которая меняется каждый день, поэтому необходимо выбрать биржу с хорошей репутацией. Сайт Investonomics предлагает интернет-пользователям выбрать наиболее подходящий сервис для совершения покупок или продаж.
Какую биржу выбрать?
Рейтинг доверия с названиями и описанием по данным сайта Investonomics:
- Binance. Эта гонконгская биржа – лидер по количеству регистраций новых уникальных пользователей: более шести миллионов каждый месяц. У нее есть своя монета под названием BNB, с помощью которой, например, можно оплатить комиссию.
- НВТС. Открылась в Китае всего два года назад, но оборот в виде объема торгов уже сегодня составляет более восьми миллиардов долларов в сутки. Также имеет свой токен – НВС, наличие которых дает пользователю право владения акциями. За два года работы сервиса нет ни одного сообщения о сбоях.
- Huobi Global. Семь лет на криптовалютном рынке. Покупка фирменного токена НТ дает пользователям возможность получать бонусы экологическими суб-токенами. Высокий уровень безопасности обусловлен хранением 98% активов под мультиподписью.
Больше информации о биржах можно найти на сайте Investonomics.