Криптобиржи для новичков: с чего начать и какую выбрать

Криптовалюта – это отличный способ не только хранения средств, но и их приумножения. Криптовалюты называют деньгами будущего, через некоторое время они, возможно, станут полноценной мировой финансовой системой. Несмотря на все сомнения и опасения, криптовалюты продолжают использовать, их цена и спрос на них растут.

Самый известный способ торговать криптовалютой – зарегистрировать кошелек Bitcoin, с помощью него покупать криптовалюту и обменивать на альткоины на специализированной бирже. Разберемся, какую криптовалютную биржу выбрать новичку. Найти их полный список можно по ссылке.

Что это такое?

Криптобиржа – это посредник между покупателем и продавцом электронной валюты. Другими словами, это онлайн-платформа, с помощью которой можно реализовывать выгодные транзакции и получать прибыль.

За свою работу она берет небольшую комиссию, которую обязательно необходимо учитывать при конвертации, чтобы остаться в плюсе.

Для новичка такой ресурс может стать очень полезным, так как многие не до конца понимают, как именно действовать, входя в игру на рынке интернет-валют.

Несмотря на то, что валюта действительна только в интернете, ее можно вывести на счет в обычном банке и таким образом ощутить прирост денежной прибыли.

Криптовалюта – очень гибкая единица, которая меняется каждый день, поэтому необходимо выбрать биржу с хорошей репутацией. Сайт Investonomics предлагает интернет-пользователям выбрать наиболее подходящий сервис для совершения покупок или продаж.

Какую биржу выбрать?

Рейтинг доверия с названиями и описанием по данным сайта Investonomics:

Binance. Эта гонконгская биржа – лидер по количеству регистраций новых уникальных пользователей: более шести миллионов каждый месяц. У нее есть своя монета под названием BNB, с помощью которой, например, можно оплатить комиссию. НВТС. Открылась в Китае всего два года назад, но оборот в виде объема торгов уже сегодня составляет более восьми миллиардов долларов в сутки. Также имеет свой токен – НВС, наличие которых дает пользователю право владения акциями. За два года работы сервиса нет ни одного сообщения о сбоях. Huobi Global. Семь лет на криптовалютном рынке. Покупка фирменного токена НТ дает пользователям возможность получать бонусы экологическими суб-токенами. Высокий уровень безопасности обусловлен хранением 98% активов под мультиподписью.

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