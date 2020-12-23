В США пассажиры на ходу выпрыгнули из самолета

В США двое пассажиров на ходу открыли дверь самолета и выпрыгнули наружу. Инцидент произошел в Нью-Йорке.
Лайнер, принадлежащий компании Delta Airlines, должен был вылететь в Атланту, но на взлетно-посадочной полосе жители штата Флорида Антонио Мердок и Брианна Греко встали со своих мест и активировали надувной трап, пишет ТАСС.
"Им удалось открыть дверь и покинуть самолет на ходу", – рассказали шокированные пассажиры лайнера.
Теперь этим двоим пассажирам придется ответить за свой поступок. Им уже предъявили обвинения в причинении ущерба и создании ситуации, которая подвергает других людей опасности. Мердок заявил, что у него посттравматическое расстройство.
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ЦЫТАТА:
"Антонио Мердок и Брианна Греко"
"Мужчинам придется ответить за свой поступок"
гарна мужчина Брианна Греко
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да ну черт с ними
Не мог Навальный так выпрыгнуть?
23.12.2020 15:38
Иsтина
Мог, его как раз один из ФСБшников выкинул)))
23.12.2020 16:36
- гость -
думаешь фсбшники таким гауном бросаются? нееее...
Они всегда там выходят. (с)