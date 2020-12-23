Еще 549 зараженных COVID-19 в России скончались

За прошедшие сутки в России лабораторно подтвердили 27 250 случаев инфицирования коронавирусом. Как пишет федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заражений в стране достигло 2 933 753.

Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+5652), второе место занимает Санкт-Петербург (+3749), третье – Московская область (+1540). Алтайский край с 215 новыми случаями инфицирования находится на 32-й строчке по стране.

Из больниц выписали еще 24 447 человек, всего переболели 2 343 967 россиян.

С подтвержденным коронавирусом умерли еще 549 пациентов, всего в России зафиксирован 52 461 летальный исход.