Российская супермодель Алеся Кафельникова выложила пикантное фото с отдыха

Фото: instagram.com/kafelnikova_a
Российская супермодель Алеся Кафельникова поделилась с подписчиками в Instagram откровенной фотографией с отдыха. На снимке манекенщица показала стройную фигуру в бикини черного цвета.
22-летняя модель опубликовала снимок в сторис на своей странице в социальной сети. Образ девушки дополняет разноцветная рубашка и небольшая подвеска с крестом, а ее волосы по всей видимости не просохли после душа. Согласно историям, сейчас Кафельникова находится на Бали.
Как ранее сообщил amic.ru, российская актриса Настасья Самбурская порадовала поклонников очередным фото в своем Instagram. Звезда выложила пикантный кадр с ухватившей ее за грудь артисткой Яной Кошкиной.
Комментарии
Важное событие, важнее рухнувшей экономикки.
И чего тут пикантного, всякую муть выкладывают.
и чего ж они такие страшные то на мордашки нынешние модельки???
Просветите,чем супермодель от личается от модели?
У простой модели простой спонсор, а у супер модели супер спонсор... Видимо по этому экономика и рухнула?..
А вы говорите не важное событие!?
Она косая или раскосая?
24.12.2020 07:47
Потёмкин
Видимо ценой.
И в чем пикантность и суперость этой модели?
суховата.
сексуальности 0
Очень нужная новость для жителей Барнаула. Давайте все фотографии всех супермоделей будем обсуждать.
Покормите скелетика!
Жендоса доча штоле? Никак самого кручёного в своей жизни засандалил 23 года назад.
Кафельников уже давно от России открестился, а его дочь какая-то "российская" до сих пор