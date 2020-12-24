Российская супермодель Алеся Кафельникова выложила пикантное фото с отдыха

Фото: instagram.com/kafelnikova_a

Российская супермодель Алеся Кафельникова поделилась с подписчиками в Instagram откровенной фотографией с отдыха. На снимке манекенщица показала стройную фигуру в бикини черного цвета.

22-летняя модель опубликовала снимок в сторис на своей странице в социальной сети. Образ девушки дополняет разноцветная рубашка и небольшая подвеска с крестом, а ее волосы по всей видимости не просохли после душа. Согласно историям, сейчас Кафельникова находится на Бали.

Как ранее сообщил amic.ru, российская актриса Настасья Самбурская порадовала поклонников очередным фото в своем Instagram. Звезда выложила пикантный кадр с ухватившей ее за грудь артисткой Яной Кошкиной.