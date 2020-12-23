Почта, мессенджер и видеозвонки. МТС запустил "облачный офис" для бизнеса

МТС запустил сервис "Офис CloudMTS", который помогает организовать удаленную работу сотрудников. Сервис работает на основе облачной экосистемы оператора.

Он будет полезен малым и средним компаниям, которые перешли на дистанционку и нуждаются в оптимизации затрат на IT. Крупный бизнес также сможет предоставить сотрудникам из разных филиалов инструменты для удобной совместной работы. Облако обеспечивает быстрое подключение, высокую отказоустойчивость и гибкую масштабируемость сервиса.

"Мы предоставляем бизнесу возможность использовать современные решения для удаленной работы по одной из самых доступных на рынке цен. За счет облачной реализации стоимость сервиса до двух раз дешевле по сравнению с большинством аналогичных предложений на российском рынке", – отметил руководитель продуктового направления корпоративных сервисов облачного бизнеса МТС Андрей Бибиков.

Бизнес-пользователям предоставляют доступ к платформе с корпоративной почтой, мессенджером, поддерживающим аудио- и видеосвязь, персональным диском для хранения и обмена файлами, офисному пакету с возможностью совместного редактирования документов и поддержкой популярных программных форматов. Цифровые рабочие места доступны с персональных компьютеров через веб-интерфейс или мобильных устройств с помощью приложения. Функционал платформы позволяет разграничивать права доступа и мониторить действия пользователей.

Заказчики сами определяют объем облачного хранилища и число сотрудников, которые будут подключены к сервису. По принципу конструктора можно подключать дополнительные инструменты, расширяя базовый функционал. Доступно подключение аудио- и видеоконференций, резервного копирования для оперативного восстановления файлов.

О ценах и услугах

Первые две недели сервис "Офис CloudMTS" будет бесплатным для всех компаний. Для подключения нужно оставить заявку на сайте CloudMTS.

Стоимость базового тарифа начинается от 1 800 рублей в месяц. За эту цену можно подключить, к примеру, десять сотрудников с 20 Гб общего хранилища или пять сотрудников с хранилищем 40 Гб. Сюда входит почта, мессенджер, аудио- и видеозвонки, онлайн-редактор и облачное хранилище. Стоимость 1 Гб хранилища – 25 рублей в месяц (без НДС). Плата за каждого пользователя составит 100 рублей в месяц.

Опция с поддержкой мобильных устройств на iOS и Android – дополнительно 30 рублей в месяц на пользователя, работа мессенджера с проведением аудио- и видеоконференций – дополнительно 70 рублей в месяц, резервное копирование данных с хранением до 30 дней – дополнительно 90 рублей в месяц на пользователя. Возможна нативная интеграция других приложений с контактами и адресной книгой.

Об облачной экосистеме МТС

Облачная экосистема МТС включает в себя решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. В облачный бизнес МТС входят собственный провайдер #CloudMTS, один из крупнейших российских провайдеров "ИТ-ГРАД", ориентированная на стартапы, самозанятых, малый и средний бизнес платформа 1cloud и дата-центр "Авантаж".

Облачная экосистема МТС включает более 25 услуг для разных бизнес-задач. Активно развивается подразделение собственной разработки, в рамках которого осуществляется набор разработчиков по направлениям service automation, DevOps, контейнерные вычисления, базы данных как сервис (DBaaS), QA & Security, back-office сервисы и другим.

Услуга позволит повысить продуктивность распределенных команд за счет доступа к комплексу сервисов объединенных коммуникаций на базе единой платформы. Инструмент предоставляется по SaaS-модели и позволяет экономить до 35% ежемесячно.