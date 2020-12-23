Новый бизнес. Как заработать с помощью накрутки просмотров и подписчиков

Накрутка подписчиков – это не обман или развод, а один из инструментов SMM. Его активно используют в личных и бизнес-аккаунтах, например, в популярном мессенджере Telegram. Применяют этот прием для привлечения широкой аудитории – фолловеров. Он помогает сделать профиль работающим или просто популярным – в зависимости от целей владельца.

Быстрый выход в топ

Нужно понимать, что увеличение числа подписчиков не говорит об успешном бизнесе. Это визуальное привлечение внимания остальных. Тут срабатывают социальные и психологические факторы: как правило, люди думают, что если подписчиков много, контент заслуживает внимания. Кроме накрутки подписчиков в Telegram, никто не отменяет вашу работу по продвижению. Но такой способ дает возможность быстрее выйти в топ. Конечно, при условии, что вы обратились к надежным компаниям, оказывающим такие услуги.

Честные эсэмэмщики не скрывают, что в качестве подписчиков выступают боты, а не живые люди. И это понятно: невозможно заставить тысячу людей лайкать что-то по команде, даже за деньги, и поддерживать число просмотров на должном уровне. Постоянная же подписка обеспечивает привлекательность аккаунта, а с ней – поток новых читателей.

Возможность заработать

Сервис ежедневно посещают более 15 миллионов пользователей. Для стримеров это отличная возможность заработать, если подходить к вопросу монетизации грамотно. Но важна адекватная и правильная накрутка просмотров twitch, обеспечить которую могут лишь эсэмэмщики.

Вот на чем зарабатывают владельцы успешных каналов:

Размещение рекламы спонсора в любом месте и любом количестве на экране. При этом не помешает консультация о предельных возможностях, чтобы не отпугнуть подписчиков. Автоматическое подключение партнерской программы при наборе 500 подписчиков. Стоимость инструмента – 50% от заработка канала. Стимулирование стримера путем пожертвований – донатов. Причем размер их может достигать сотни и тысячи рублей, если контент действительно интересен пользователям.

Накрутка просмотров профессионалами не только привлечет внимание к каналу и выведет его в топ, но и сформирует базу из реально существующих пользователей. Останется лишь работать над продвижением, поддерживая контент на приемлемом уровне.

Однако даже раскрутив канал, не стоит отказываться от услуги. Поддерживать его на плаву желательно на протяжении всего времени. Делать это нужно плавно, разумно регулируя количество просмотров и фолловеров.