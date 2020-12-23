Поездка на 10 из 10. Пробки вновь мешают барнаульцам пораньше вернуться домой

По пути с работы многим барнаульцам придется постоять в серьезных пробках. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", вечерние заторы в городе достигают 10 баллов.
Сложнее всего разъехаться в центре. Дороги забиты на проспектах Строителей, Ленина, Красноармейском, Комсомольском, а также на улицах Челюскинцев, Ядринцева, Партизанской и Загородной.
Ленточный бор стоит от Кутузова до Власихинской, а на Власихинской отмечаются заторы у пересечения с улицей Попова. Пробка на Попова тянется от Павловского такта до Делового проезда.
Местами движение затруднено на улице Малахова, Северо-Западной, Антона Петрова и проспекте Космонавтов.
Комментарии
Просто измените на эти дни режимы светофоров, добавьте время секунд по 20 на каждый в городе! И мне так кажется, что тем самым будет выше пропускная способность. Может я ошибаюсь, но что то нужно пробывать делать с пробками!
Сделайте платные парковки и платный въезд в центр в будние дни и будет вам счастье.
Повысьте цену на бензин до цены Норвегии и пробок не будет. Элементарная вещь.
Вы тогда взвоете от взлетающих ценников на продукты и на проезд в автобусах, а на вас, такого идейного, будут смотреть как на врага народа!
Никакого платного въезда и выезда из города не будет. Иначе поднимется дикий вой о том, какие у нас плохие власти, как они хотят грабануть народ. У нас итак за многое платят, жизнь не сахар
Основные проблемные магистрали города - это пр. Ленина, Павловский тракт, улицы Челюскинцев, Матросова и Кутузова. Пр. Ленина надо расширить с нынешних 6-ти до 8-ми полос движения, расширение следует начинать с моста в районе Нового рынка, Павловский тракт - аналогично, его надо расширять с 4-х до 8-ми полос от ул. Трактовой до ул. Советской Армии, ул. Челюскинцев - хотя бы до 6-ти полос, в идеале до 8-ми, Матросова - хотя бы до 4-х полос, улицу Кутузова и шоссе Ленточный бор следует расширить до 6-ти полос. Всё это в совокупности будет стоить в 10 раз дешевле, чем строительство бесполезной объездной за 50 миллиардов рублей. По ценнику расширение всех этих проблемных улиц выйдет как строительство тоннеля под жд-вокзалом. Судя по амбициозным планам администрации, деньги на ответ дорожной революции в Челябинске у нас есть.
Расширенный Павлик, расширенный Ленинский, расширенные улицы Челюскинцев, Матросова, Кутузова и Ленточный и мы о пробках на сто лет забудем