Поездка на 10 из 10. Пробки вновь мешают барнаульцам пораньше вернуться домой

По пути с работы многим барнаульцам придется постоять в серьезных пробках. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", вечерние заторы в городе достигают 10 баллов.

Сложнее всего разъехаться в центре. Дороги забиты на проспектах Строителей, Ленина, Красноармейском, Комсомольском, а также на улицах Челюскинцев, Ядринцева, Партизанской и Загородной.

Ленточный бор стоит от Кутузова до Власихинской, а на Власихинской отмечаются заторы у пересечения с улицей Попова. Пробка на Попова тянется от Павловского такта до Делового проезда.

Местами движение затруднено на улице Малахова, Северо-Западной, Антона Петрова и проспекте Космонавтов.