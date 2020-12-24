Алтайский край поставил рекорд десятилетия по инвестициям

2020 год станет для Алтайского края наиболее успешным за десятилетие в плане инвестиций, заявил в ходе большой пресс-конференции губернатор Виктор Томенко.
"Объемы инвестирования за два последних года – 2018-й и 2019-й – составили 25 миллиардов рублей, еще более 13 миллиардов рублей ожидаем в этом году, – констатировал глава региона. – 2020 год по объемам инвестиций в промышленность за последние 10 лет будет наиболее успешным".
Одной из крупнейших площадок по объему инвестиций стало Корбалихинское месторождение. Вложения составят 20 млрд рублей.
"Если учитывать и другие месторождения, то добыча руды может увеличиться к 2024-2025 годам до 1,5 миллиона тонн в год", – уточнил Томенко.
По его словам, планомерный рост инвестиций сказывается и на объеме промышленного производства, который постепенно растет. Так, в 2018 году он оценивался в 385 миллиардов рублей, в 2019-м – в 418 млрд рублей, а в 2020-м – ожидается на уровне 430 млрд рублей.
Комментарии
Это хороший показатель.
Корбалихинское месторождение. Вложения составят 20 млрд рублей
На каких дурачков это рассчитано? 20 млрд в рудник? Могли бы и 100 написать.
Совок 2.0 Пишите и дальше сколько чугуна отлили сталевары, зерна намолотили хлеборобы и прочие сказочные цифры.
24.12.2020 07:07
- гость -
Виктор Петрович,вы уже на работе? Или это Согреев отписался?
Сырьевой сектор это не промышленное производство. Это не инвестиции, очередное очковтирательство.