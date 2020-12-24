Алтайский край поставил рекорд десятилетия по инвестициям

2020 год станет для Алтайского края наиболее успешным за десятилетие в плане инвестиций, заявил в ходе большой пресс-конференции губернатор Виктор Томенко.

"Объемы инвестирования за два последних года – 2018-й и 2019-й – составили 25 миллиардов рублей, еще более 13 миллиардов рублей ожидаем в этом году, – констатировал глава региона. – 2020 год по объемам инвестиций в промышленность за последние 10 лет будет наиболее успешным".

Одной из крупнейших площадок по объему инвестиций стало Корбалихинское месторождение. Вложения составят 20 млрд рублей.

"Если учитывать и другие месторождения, то добыча руды может увеличиться к 2024-2025 годам до 1,5 миллиона тонн в год", – уточнил Томенко.

По его словам, планомерный рост инвестиций сказывается и на объеме промышленного производства, который постепенно растет. Так, в 2018 году он оценивался в 385 миллиардов рублей, в 2019-м – в 418 млрд рублей, а в 2020-м – ожидается на уровне 430 млрд рублей.