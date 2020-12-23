Такой день. Пресс-конференция Виктора Томенко и аномальные морозы в Алтайском крае

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 23 декабря. Без коронавируса.

Сегодня состоялась очная пресс-конференция губернатора региона Виктора Томенко. Глава отметил, что зарплаты в регионе все еще очень низкие, хоть сам он и не считает регион бедным.

На Алтайский край надвигаются аномальные морозы. По прогнозам синоптиков, в период с 26 по 29 декабря ожидается понижение температуры воздуха ночью и утром до -33...-38°С, местами до -40...-45°С.

Сильный поток воды на улицу Солнечная Поляна хлынул из магазина, расположенного у остановки общественного транспорта. На место происшествия вызвали работников барнаульского водоканала. По предварительным данным, произошел порыв на трубопроводе диаметром 400 мм. В результате три многоэтажки и два детсада остались без воды.

Водитель управления делами правительства Алтайского края 22 декабря сбил женщину во время рабочей поездки. Мужчина сразу вызвал на место скорую помощь и полицию, а пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась.

Алтайский край занял 23-е место по уровню прозрачности закупок. Эксперты из проекта "Национальный рейтинг прозрачности закупок" оценили уровень региона как "высокий".

При этом в краевой столице, по оценкам экспертов, дела обстоят хуже – в списке муниципальных округов Барнаул занял 57-е место с результатом 4 108 баллов со "средней" прозрачностью.

Два автомобиля столкнулись на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской. На месте работали сотрудники МЧС и скорой помощи. Предположительно, есть пострадавшие.