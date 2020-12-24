Сильный снег, метели и гололед. О погоде в Алтайском крае на 24 декабря

Сильный снег и продолжительные метели ожидаются в Алтайском крае 24 декабря. По прогнозам синоптиков, температура воздуха может подняться до -3°С.
Согласно данным регионального Гидрометцентра, днем в крае столбики термометров покажут -3...-8° С. Ожидается снег, по востоку и югу местами сильный снег, продолжительные метели. На дорогах снежные заносы, местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
В Барнауле температура воздуха составит -4...-6° С. Снег, временами сильный снег, метель. На дорогах снежные заносы, местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
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