Капитан и моторист судна слили тонну топлива в Алтайском крае

Против двоих сотрудников транспортной организации возбудили уголовное дело по статье "Кража". Правоохранители подозревают их в попытке хищения тонны топлива.

"Сотрудники транспортной полиции установили, что капитан и моторист сливали дизельное топливо из топливного отсека теплохода в пластиковую емкость, помещенную в автомобиль, припаркованный на берегу в месте швартовки судна, – уточнили amic.ru в пресс-службе Алтайского ЛУ МВД России на транспорте. – Подозреваемые были задержаны с поличным на берегу реки Оби в районе города Барнаула при попытке скрыться".

Похищенное дизтопливо изъято и возвращено законному владельцу. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее amic.ru писал, что в Горном Алтае полиция подозревает 32-летнего мужчину в краже дизельного топлива. Работая в организации по строительству дороги вблизи села Урлу-Аспак в Майминском районе, он похитил из бензовоза 1063 литра горючего.